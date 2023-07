ANOSY – Double arrestation pour trafic de travailleuses

Un trafic de travailleuses a été mis à nu hier par la police. Deux individus étaient en passe d’envoyer douze jeunes femmes au Moyen Orient lorsqu’ils ont été démasqués. Malgré l’interdiction depuis 2013 de l’envoi d’aide familiale malgache dans les pays à risque, notamment ceux du Moyen Orient et de l’Asie, les deux lascars attirés par l’appât du gain, ont tenté de contourner le dispositif. Avant-hier, ils se sont présentés au service en charge de la délivrance de passeport avec les jeunes femmes en question, lorsque les comportements qu’ils affichaient ont mis la puce à l’oreille de la police. Soumis au feu roulant des questions, les deux hommes n’ont pu cacher plus longtemps leur manigance. Il s’est alors avéré que ces travailleuses viennent de la région Sava et qu’ils les ont fait venir à Tana pour les héberger dans une maison à leurs frais jusqu’à la régularisation des papiers d’immigration. Outre l’argent que chacune de ces jeunes femmes leur avaient déjà versé, ils percevraient également entre 600 000 ariary et 1,2 million d’ariary pour le passeport. Cette main d’œuvre ouvrière devait passer par l’Oman avant d’être répartie entre le Koweït et l’Arabie Saoudite.