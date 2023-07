ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 – Les prix des fournitures scolaires en hausse

Les fournitures scolaires des écoliers sont maintenant partout sur le marché. Quelques mois avant la rentrée scolaire de l’année 2023-2024, les fournitures sont très prisées pour la préparation de l’année, tels que les cahiers qui se présentent sous différentes formes et mesures. Selon des vendeurs à Tsaralalana et Analakely, le prix d’un paquet de dix est d’environ 15.000 à 20.000 ariary pour le moment avec une éventuelle hausse pendant les périodes à l’approche de la rentré, surtout durant les derniers jours du mois d’août. Cependant, plus la qualité est élevée, plus le prix est élevé. « Cette augmentation a touché le fond. On peut obtenir un pack de 100 pages ou 200 pages chez le vendeur pour 14.000 à 15.000 ariary sous arrangement, alors qu’il coûtait 12.000 ariary auparavant. Même les prix des stylos, marqueurs et les crayons en bois ont également augmenté », a déclaré un commerçant à Tsaralalana. Les vendeurs ont expliqué une hausse des prix depuis les grossistes. « Nous ne pouvons pas vendre sans bénéfices. Les grossistes nous les octroient à 11.500 ariary le paquet », explique encore les vendeurs. Les prix des fournitures ne viennent pas des détaillants où les acheteurs ont l’habitude de rassembler les fournitures de leurs enfants.

Réinscription

Les clients ne sont pas encore très empressés dans l’achat des fournitures, mais cela pourrait être en août. « Les budgets ne sont pas encore réservés pour les fournitures. Nous sommes encore en train de préparer les vacances en famille pour la première semaine du mois d’août », explique Elianne, une mère de famille. Elle pense acheter les fournitures scolaires de ses trois enfants après les vacances. Par contre, les budgets pour les fournitures seront préparés en avance avec des stratégies plus rentables comme l’achat progressif selon les surplus et les autres revenus. D’autre part, les écoles privées ont également augmenté leurs droits d’inscription et leurs frais de scolarité. Cette augmentation était d’environ 15%, plus clairement de 2.000 ariary à 5.000 ariary pour certaines écoles. Cependant, la plupart des écoles offrent une facilité de payement sous la négociation des parents avec l’école. « Les droits pour l’école de mon fils ont augmenté jusqu’à 40.000 ariary s’ils étaient à 35.000 ariary l’année dernière, ce tarif connait une augmentation presque chaque année », explique Sarobidy. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour certaines écoles privées. Les causes de cette augmentation, pour certaines écoles, sont basées sur les salaires des enseignants, d’après un Directeur d’école privée. Pour le moment, les parents ne pensent pas encore à la réinscription ou l’inscription. « Comme à l’accoutumé, les parents attendent l’approche de la rentrée pour la registration, quelques personnes attendent aussi la fin des mois où ils perçoivent leurs salaires », selon encore ce Directeur d’école. Il est à noter que l’année scolaire 2023-2024 débutera le 4 septembre.