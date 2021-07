« Raising royalty talents » – Fy Rasolofoniaina élève sa voix et honore la Grande île

Fy Rasolofoniaina gagne le concours international « Raising Royalty Talents ». Une consécration pour la révélation de ces deux dernières années.

FIDÈLE à luimême, fier et conquérant à travers sa musique, le chanteur Fy Rasolofoniaina s’est vu honoré d’un prix d’excellence musical. Voici près de trois ans maintenant que sa carrière a connu un essor considérable sur la scène musicale nationale.

Un gain de popularité considérable qui lui a valu les mérites de toute la profession, tant par sa maîtrise de la scène, sa voix captivante, que par ses douces ballades acoustiques qui envoûtent ses milliers de fans. Adepte du genre « Folk song progressif », Fy Rasolofoniaina, à travers son groupe Reko, conquiert le cœur des mélomanes en enchaînant les tubes comme les incontournables « Tiako ianao » et « Mitonia ».

Des morceaux qui illustrent généralement une passion intarissable pour le genre gospel évangélique, bien qu’il s p a r ai s sen t un brin romantique. Sa victoire dans le cadre du concours de chant international en ligne « Raising Royalty Talents Awards » confirme ainsi cette passion. Lui qui a su fédérer ses fans sur les réseaux sociaux en y interprétant le titre « Teach us » pour l’occasion. Le fait est que Fy Rasolo­foniaina s’est déjà forgé une belle réputation dans le milieu du gospel il y a bien des années de cela. Outre ses ballades teintées de poésie, nombreux sont ceux qui l’ont déjà découvert en tant que chanteur de gospel sur des titres anglo-saxons.

Une fierté infinie

Connu pour son humilité, Fy Rasolofoniaina ne s’est pas privé de dédier cette victoire à tous ses fidèles. « Je vous en suis très reconnaissant, merci pour ce soutien inconditionnel dont vous faites preuve à notre égard, ainsi qu’à notre musique. Ensemble, nous irons très loin, ensemble nous porterons cette musique qui illustre de vive voix notre solidarité sur la scène internationale » souligne Fy Rasolofoniaina.

Un concours d’envergure internationale, accordant exclusivement la scène aux artistes de gospel, le « Raising Royalty Talents Awards » s’ouvre à tous les chrétiens du monde, de tous âges et de tous horizons. Il s’est présenté exclusivement sous sa forme virtuelle cette année et a proposé à ses concurrents de mettre en valeur leurs talents, aussi bien en groupe qu’en solo, qu’ils soient professionnels ou amateurs. Fy Rasolofo­niaina et sa voix de velours ont ainsi brillé le temps de ce concours qu’il espère lui apporter une meilleure visibilité sur la scène internationale également.

En attendant, il ne cesse de se perfectionner avec son groupe Reko également, scandant avec fierté son amour pour le public malgache tout en enchaînant les tubes. Le titre « Hira », sorti il y a deux mois, connaît déjà un franc succès auprès de ses fans. Avec Fy au chant et à la guitare, Reko se compose également de Zazah à la batterie, Diary à la basse et Princia à la guitare solo. Qu’ils élèvent ainsi leur voix, transcendent par leur musique et continuent de faire rêver les inconditionnels du groupe Reko.