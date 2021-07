Football – Bulgarie : Abel Anicet sur le départ

L’international malgache quitte le Ludogorets Razgrad après sept ans passés dans ce club. Il n’a pas encore dévoilé sa prochaine destination pour l’instant.

Le capitaine des Barea de Mada­gascar a officialisé l’information sur les réseaux sociaux hier soir. Abel Anicet Andrianan­tenaina va quitter le Ludo­gorets Razgrad. Il quitte le club bulgare après y avoir joué durant sept saisons.

« Je vous écris cette lettre pour vous faire mes derniers adieux. À partir du 20 juillet 2021, je ne ferai plus partie de l’aventure Ludogorets. Bien que je sois très enthousiaste à l’idée d’une meilleure opportunité que j’ai trouvée, je suis un peu ému à l’idée de quitter ce club et de me séparer d’une direction et de coéquipiers formidables comme vous, qui avez toujours été comme ma seconde famille », poste-t-il pour annoncer son départ.

Le milieu de terrain de 31 ans n’a pas donné plus de détails concernant cette fameuse « meilleure opportunité ». Restera-t-il en Bulgarie, où il a déjà joué pour trois autres clubs auparavant, à savoir le CSKA Sofia, le Chernomorets Burgas et le Botev Plovdiv ? Ou bien, va-t-il prendre la direction d’un autre pays, éventuellement un retour en France où il a été formé auprès de l’AJ Auxerre ?

Abel Anicet Andrianan­tenaina a rejoint le Ludogorets Razgrad en juillet 2014. Depuis, il a remporté sept titres de champion national.

Réel plaisir

Et il a disputé la Ligue des Champions et la Ligue Europa avec le club. Il a notamment affronté de grands clubs comme le Real Madrid, Liverpool ou encore Tottenham sur la scène européenne. « Ce fut un réel plaisir de faire partie de Ludogorets pendant ces sept années passées ici, qui ont été marquées par des défis et des triomphes. Ces grands voyages que nous avons faits ensemble, comme la participation à la Ligue Europa, la Ligue des Champions et le gain des sept championnats, resteront toujours dans mon cœur et je continuerai à chérir les nombreuses amitiés que j’ai nouées au fil du temps », évoque-t-il à ce propos.

L’international malgache a vécu ses plus belles années footballistiques avec le Ludogorets. Et il a tenu à témoigner sa reconnaissance: « Je remercie tout le monde, la direction, les entraîneurs, le personnel et tous les joueurs pour le soutien, les conseils et l’amitié que vous m’avez apportés au cours de ces années. Vous me manquerez sûrement, ainsi que notre interaction. J’espère que nos chemins se croiseront à nouveau à l’avenir et je vous souhaite le meilleur et le plus grand succès. »