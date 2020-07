Hygiène – La défécation à l’air libre, un réel danger

Dans les quartiers bas de la ville d’Antananarivo, plusieurs ménages ne dispo­- sent pas encore de latrines et les familles recourent encore à la défécation à l’air libre.

Cette pratique reste très courante au quotidien de plusieurs familles et elles ne se rendent pas compte du danger qu’elles causent et les conséquences de leurs actes. Holy Rajaonaly, point focal WASH au sein du Ministère de l’Eau, de l’assai­nissement et de l’hygiène, explique le cercle vicieux qui existe entre la défécation à l’air libre et les maladies qu’elles provoquent. « En ville, trente ménages sur cents n’ont pas de toilettes et dix à quinze familles utilisent une seule latrine. Certaines familles emballent leurs excréments dans des sachets, les jettent dans les ordures et d’autres s’en débarrassent dans les canaux d’évacuation. », clarifie-t-elle.

Plusieurs efforts ont déjà été menés pour rendre la lutte efficace dans des régions. Malgré les campagnes d’hygiène réalisées dans la capitale, la défécation à l’air libre demeure encore un grand problème dans plusieurs quartiers.