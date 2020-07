Épidémie de covid-19 – Détenus et agents pénitenciaires infectés

Huit détenus de la maison centrale d’Antanimora ont été testés positifs au Covid-19. Le virus est maîtrisé dans les prisons selon le DG de l’administration pénitentiaire.

LE coronavirus circule dans les prisons. « Huit détenus de la maison centrale d’Antanimora sont testés positifs à la Covid-19. Quatre autres femmes présentent les symptômes de la maladie, mais n’ont pas encore fait le test. Un personnel de la maison centrale d’Antanimora est également infecté », déclare le directeur général de l’Administration pénitentiaire (DGAP), Tovonjanahary Andriamaroahiana, joint au téléphone, hier. Quatre d’entre eux ont été dépistés la semaine dernière, l’une est hospitalisée tandis que les trois autres suivent des traitements au sein de l’établissement. « On l’a hospitalisé étant donné qu’elle est une personne vulnérable : elle est diabétique et hypertendue », informe une source.

Le cas d’Antanimora n’est pas isolé. Des porteurs de virus ont été détectés dans la prison d’Arivonimamo, la semaine passée, dont des détenus et deux agents pénitentiaires. Une quarantaine de cas ont été détectés dans la maison centrale de Toamasina, pendant que l’épidémie a sévit dans la région Atsinanana, au mois de mai.

Mandat de dépôt

« Ce sont les personnes placées sous mandat de dépôts, qui apportent le virus dans les prisons. Mais nous ne pouvons pas les refuser. C’est notre métier », rajoute Tovon­janahary Andriamaroahiana.

Les prisons font face à plusieurs problèmes, notamment, la promiscuité, le manque d’infrastructure et de moyen. Une source au sein du personnel pénitentiaire à Antanimora affirme que les porteurs du virus ne sont pas confinés. «Ils se trouvent dans la même chambre que quelques autres détenus non infectés, ils ne sont pas très nombreux dans leur cellule. Ce sont les nouveaux entrants qui ont été placés en quarantaine », explique notre source. Le DGAP démentit ce non isolement des cas positifs. « Les détenus atteints par la Covid-19 sont isolés ! ». Il affirme que l’épidémie du coronavirus est, jusqu’ici, maîtrisée dans les prisons. « Pour preuve, nous n’enregistrons aucun détenu décédé. », indique-t-il. Des centaines de détenus et agents de prisons sont en attente du résultat de leurs tests de dépistage.