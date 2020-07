Construire l’avenir de la 5G sur une fondation LTE

Le dernier rapport de la GSA montre qu’à la fin du mois de mai 2020, 386 opérateurs au niveau mondial avaient annoncé qu’ils investissaient dans la 5G, parmi lesquels 81 opérateurs dans 42 pays/territoires ont lancé des services commerciaux 5G, dont le plus récent lancement de MTN 5G en Afrique du Sud.

La 5G, la cinquième génération de réseaux mobiles, permettra d’améliorer la large bande mobile, les communications critiques et les communications massives entre les équipements par l’ « Internet des objets » (IoT).

Cependant, aujourd’hui, le besoin immédiat est pour les communications numériques en ligne, qui peuvent facilement être fournies par les réseaux 4G ou LTE.

La bonne nouvelle est que la LTE est aussi le fondement du mouvement révolutionnaire vers la 5G.

La réduction de la fracture numérique et l’autonomisation d’un plus grand nombre de personnes dans le monde grâce à la connectivité en ligne sont essentielles pour surmonter la pauvreté et atteindre un avenir durable. Pour cela, il faudra étendre en permanence la couverture et l’adoption de la large bande mobile LTE (4G).

Vivre et travailler en ligne est de plus en plus reconnu comme un droit de l’homme. Malheureusement, des milliards de personnes restent exclues des opportunités de l’économie en ligne, selon Emmanuel Coelho Alves, Directeur Marketing Senior chez Huawei.

«Il est nécessaire de redoubler d’efforts pour accroître la transmission et l’inclusion numériques afin de soutenir les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et de mettre en ligne les 3,9 milliards de personnes exclues de la population mondiale », a-t-il déclaré, «Ce ne sera pas facile, mais grâce aux efforts intersectoriels du gouvernement et de partenaires du secteur privé, du milieu universitaire et de la société civile… Nous pouvons y parvenir.»

Alves a pris la parole lors du récent Sommet LTE 2020 en ligne organisé par le Global System for Mobile Communications (GSMA).

Alves a déclaré que des progrès avaient été réalisés dans l’élargissement de la couverture mondiale du haut débit mobile, près de 66 % des zones étant désormais couvertes. De ce nombre, 90 % avaient accès à des réseaux de haute qualité tels que la 3G et la 4G.

Selon le dernier rapport de la GSMA, près de 80 % de la population mondiale, bénéficie désormais d’une couverture mobile. Plus de 50 % de ces connexions sont déjà sur 4G.

En Afrique subsaharienne, il y a 456 millions d’abonnés uniques à la téléphonie mobile, soit 44 % de la population, et cette proportion devrait atteindre 50 % d’ici 2025.

Le rapport de la GSMA prévoit que l’Afrique sera la région mondiale qui connaîtra la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé de 4,6 %. Toutefois, le nombre d’abonnés mobiles à large bande reste nettement inférieur, avec 239 millions d’abonnés et un taux de pénétration de seulement 23 %.

L’intégration de la population africaine dans l’économie mobile nécessitera une expansion continue des services mobiles à large bande tels que la 4G, dont le taux de pénétration devrait atteindre 39 % d’ici 2025.

« La 4G est un atout extrêmement précieux lorsque vous passez à la 5G », a déclaré Alves, « en tirant parti d’un MIMO massif (entrées multiples et sorties multiples) au niveau des points d’accès où le trafic est important ».

En appliquant une norme connue sous le nom d’ENDC (E-UTRAN New Radio – Dual Connectivity), les opérateurs de réseau peuvent utiliser ensemble les programmateurs 4G et 5G.

Il est également possible d’utiliser une technologie appelée DSS (partage dynamique du spectre) pour permettre l’attribution en temps réel de ressources spectrales entre 4G et 5G, en fonction du trafic réseau. Ceci peut être réalisé avec une précision en millisecondes.

« Actuellement, la 4G est la principale couche mobile à large bande, et ce qui remplace la 3G », a déclaré Alves. « Mais en plus de cela, la 4G dispose de capacités flexibles qui permettent à la 4G et à la 5G de travailler ensemble au niveau du réseau.

Les chefs de file de l’industrie estiment qu’à moyen terme, la 4G sera la couche de choix pour les communications mobiles mondiales, tandis que la 5G sera principalement utilisée dans les communications plus industrielles.

Cependant, les réseaux 4G ont déjà les capacités de garantir une expérience utilisateur optimale pour les utilisateurs 5G, y compris des services tels que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et le jeu en cloud (cloud gaming).

Il est donc logique que les réseaux nationaux investissent dans la 4G afin de garantir de futures opportunités de croissance, tout en soutenant déjà des capacités de pointe dans la 5G. Mohamed Madkour, vice-président du marketing et des solutions des réseaux sans fil mondiaux chez Huawei, a déclaré lors de la conférence AfricaCom 2019 au Cap l’année dernière, que « tous les investissements dans l’expansion de la 4G et l’organisation des actifs du site réduiront le montant d’argent nécessaire pour passer à la 5G dans un proche avenir. Chaque rand dépensé en 4G est donc un rand investi en 5G.» Que ce soit du point de vue d’un opérateur de réseau ou d’un point de vue politique, la 4G n’est donc pas simplement une étape intermédiaire vers la 5G. La fondation 4G annonce déjà l’arrivée de notre futur 5G.