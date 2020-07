Bongolava – Douze heures de couvre-feu dans tous les districts

À chaque juridiction ses mesures de confinement partiel. La région de Bongolava a sorti un arrêté qu’à partir de 16 heures, plus personne ne circule dans les rue et tous les magasins ferment. Le couvre-feu commence à cette heure fixe jusqu’à 4 heures et toutes les restrictions s’appliquent dans tous les districts, communes et fokontany de la région.

En revanche, la population peut sortir mais chacun est tenu de respecter les gestes barrières. Toutes les activités cessent à 14 heures. Un seul pousse -pousse transporte un seul client et un motard conduit seul. Cependant, les taxis-brousses et les taxis-be ne doivent pas circuler sauf les citernes et les véhicules transportant des marchandises.

Tout rassemblement est interdit et aucun établissement scolaire n’est autorisé à ouvrir. Cette mesure s’applique également aux églises, aux boîtes de nuit et aux marchés hebdomadaires des communes.