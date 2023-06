Un maire désigné pour éviter le ballotage politique

Le premier administrateur-maire délégué d’Antananarivo, à partir du 19 avril 1897, est M. Deslions. Il y restera jusqu’au 21 aout 1899. L’administration communale d’Antananarivo est installée depuis 1936, dans un bâtiment inauguré le 7 mai de la même année par Yves-Léon Cayla, alors gouverneur général de la Colonie. L’édifice a un caractère architectural qui soutient la ligne générale des constructions de l’avenue de la Libération (ex-avenue Fallières et avenue de l’Indépendance à partir de 1960). « L’ensemble forme une artère moderne de la capitale malgache », décrit-on dans un numéro de la Revue de Madagascar en 1952. Dès les premières années de l’occupation française à Madagascar, l’organisation administrative d’Antananarivo est envisagée et décidée. Elle rappelle, par certains points, compte tenu des problèmes particuliers de la ville, les grandes lignes de l’organisation communale dans la Métropole, indiquent les chroniqueurs de la Revue. Le texte organique qui donne à la commune d’Antananarivo son caractère particulier et son organisation définitive, prend effet le 9 octobre 1913. À la veille de l’Indépendance, ce texte est toujours en vigueur, mais il a subi certaines modifications que nécessitent les conditions nouvelles inhérentes à l’évolution administrative et politique de la communication. Modifications qui sont survenues notamment par décrets des 6 mai 1924, 9 mars 1925, 3 décembre 1936, 19 février 1937, 5 mai 1939, 28 juillet 1939, 3 mars 1945 et 17 octobre 1950.

Le décret organique du 9 octobre 1913, en particulier, reprend dans ses grandes lignes les dispositions et les attributions définies dans la loi organique du 5 avril 1884 sur les communes en France. La particularité essentielle du régime administratif d’Antanana­rivo réside dans un fait. La municipalité n’est pas dirigée par un maire élu. Elle l’est par un administrateur-maire désigné par le gouverneur général, puis par le haut-commissaire de la République française à Madagascar et Dépendances. La raison en est simple. À l’époque, il importe de soustraire l’autorité du maire, chargé uniquement d’administrer cette ville qui nait à la civilisation, « aux polémiques, aux conflits et aux aléas des ballotages électoraux ou politiques ». Cette constatation est faite par les autorités face aux litiges et différends qui marquent « l’histoire municipale contemporaine ». C’est, en définitive, « sous le signe indéniable de l’apaisement que Tananarive a pu se développer » pendant les cinquante premières années du XXe siècle. Cette organisation municipale est le reflet de celles qui lui sont similaires en France, mais adaptées aux besoins de la capitale malgache. Elle comprend les services techniques. Toutefois, il convient de mentionner, en ce qui les concerne, que les services de la Voirie ont une importance considérable, étant donné le relief de la capitale et les difficultés que sa topographie présente. Ainsi, le Bureau municipal d’hygiène lui-même n’a pas un caractère identique à celui que l’on rencontre dans les villes métropolitaines. Son caractère prophylactique est beaucoup plus développé que son caractère de surveillance sanitaire. Le conseil municipal, élu pour six ans, se compose de deux collèges. Le premier représente les électeurs citoyens français d’origine française ou malgache. Le second est constitué des électeurs citoyens qui gardent leur statut particulier. Le conseil désigne en son sein trois adjoints au maire, chargés d’assister l’administrateur-maire pour certaines fonctions administratives ou représentatives.