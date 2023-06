TAEKWONDO – CHAMPIONNAT DE FRANCE – Nicolas Randriamiandrisoa en bronze

Podium. L’expatrié de Nantes, Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa alias Ragonz termine troisième et s’offre la médaille de bronze aux championnats de France de poomsae dans la catégorie Masters U60. «C’est compliqué de reprendre la compétition après ma blessure. Je ne m’entraîne pas assez. Je n’ai pas le temps, mais je suis néanmoins content de mes résultats», confie Nicolas Ragonz. Le sommet national français de poomsae version 2023 s’est déroulé ce weekend au palais des sports René Bougnol à Montpelier. Le titre est revenu au Montpelliérain Daniel Formichi et la médaille d’argent a été ravie par le Toulousain Bencharef Abdel­kader. Nicolas Randriamian­drisoa et le Parisien Nguyen Quoc Hung Jean Paul ont été troisièmes ex aequo. Dans son palmarès, Nicolas Ragonz a été champion de sa catégorie en 2020 puis vice-champion et champion en titre par équipe la précédente saison, outre les titres en Open de poomsae virtuel durant la période de la pandémie de Covid. Le Nantais va prochainement se concentrer sur la préparation des Jeux des Iles qui se dérouleront au pays.