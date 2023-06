PROJET DE TÉLÉPHÉRIQUE – Le transport par câble prend forme

Le projet de transport par câble avance. Les riverains pourront voyager avec des cabines entre Soarano et Anosy, bientôt.

Une cabine du projet de transport par câble est visible au stationnement à Anosy, actuellement. Si tout se déroule comme prévu, elle transportera des passagers entre Anosy et Soarano, d’ici quelques mois. L’État a lancé comme défi de terminer les travaux de construction de la ligne qui reliera Anosy à Ambatobe, avant les Jeux des îles. « Nous allons voir, car il y a plusieurs aspects techniques et sécuritaires dans la réalisation des travaux. Nous allons essayer de faire tourner le premier appareil entre Soarano et Anosy pour les Jeux des îles, nous allons voir les tests », a indiqué Gérard Andriamanohisoa, secrétaire d’Etat en charge des Nouvelles villes et de l’habitat (SENVH), interrogé sur l’avancement des travaux. C’était, hier, lors de la visite du chantier à Anosy. Cette cabine présentée hier est le modèle qui sera utilisé à Madagascar. Il peut transporter jusqu’à dix passagers par voyage, avec deux banquettes de cinq places se faisant face. « Il y a de l’aération dans cette cabine. Il n’y a donc aucun risque, au cas où elle s’arrête », a tenu à rassurer Gérard Andriamanohisoa.

Cent vingt-cinq kiosques

Ce projet avance doucement, mais sûrement. Les autres cabines seraient en cours d’acheminement. Elles vont stationner à Anosy et dans un autre garage à Ivandry. Par ailleurs, les fondations des deux premiers pylônes à Anosy et à Ampefiloha sont déjà construites. La mise en place des cinquante autres pylônes et des sept stations sur cette ligne Orange se poursuit. Elles auront lieu à Anosy, à Soarano, à Ankorondrano, près de la SocietéHenri Fraise, à Ankorondrano, près de la Chambre de commerce, à Ivandry, en face de La City, au Coliseum Analamahitsy et à Ambatobe. Le trajet ne change pas, malgré les protestations d’un établissement scolaire d’Analamahitsy. Cent vingt-cinq kiosques en dur sont également en cours de construction à Soarano pour accueillir les commerçants à proximité de la gare de Soarano. L’installation des câbles s’ effectuera à la fin des travaux. « Il n’y a pas de risque de perturbation de la circulation pendant l’installation de ces câbles. Ce sont des drones qui vont effectuer les travaux », note-t-il. Gérard Andriamanohisoa vante l’importance de ce projet de téléphérique dans le transport urbain. « Il est complémentaire dans la résolution du problème de transport dans la ville, avec le train urbain », avance-t-il.