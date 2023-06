PRÉPARATION AU BACCALAURÉAT – Début du conclave pour les concernés

Les 100 personnes recrutées par le ministère de l’Enseignement supérieur pour la préparation de l’examen du baccalauréat ont débuté le conclave ce lundi 19 juin. Durant près de 35 jours, ces personnes s’isolent pour mieux préparer cet examen d’une importance appréciée. Ils seront sous la responsabilité du ministère en question. 63 d’entre eux seront chargés de la constitution des sujets d’examens, les 34 autres vont être chargés de l’administration et les restants sont des personnels de la sécurité publique, selon le ministère chargé de l’Enseignement supérieur. Une réunion dirigée par la ministre Assoumaccou Elia Béatrice a été organisée dans le but de présenter les consignes afin que la préparation soit adéquate. La protection des sujets pour éviter une éventuelle fuite est la consigne la plus importante selon la ministre. Vient ensuite le bon encadrement des travaux pour la réussite du baccalauréat 2023. Ces 100 personnes ont grandement conscience de l’importance de cet examen, pour avoir accepté de préparer, délaissant leur vie personnelle pendant ces jours. Ces 100 personnes sont venues de toutes les régions de Madagascar par les ministères de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l’Enseignement technique et professionnel ainsi que de l’Éducation Nationale. Les conditions d’hygiène et de sécurité pour ce baccalauréat 2023 sont renforcées. Le ministère de la Santé publique ainsi que la Gendarmerie nationale travaillent de pair avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour ce faire. Un travail commun pour le bon fonctionnement de cet examen de passage vers la vie d’adulte. Le baccalauréat général et la première partie du baccalauréat technologique et technique se tiendront du 17 au 21 juillet tandis que la deuxième partie de ce dernier examen aura lieu du 24 au 27 juillet .