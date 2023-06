PÉTANQUE – SANCTIONS – Les seniors privés du Mondial et des Jeux des Iles

Les sanctions persistent. Seule une partie des sanctions est levée, les seniors hommes sont toujours pénalisés d’après la lettre de la Fédération internationale de pétanque et jeu provençal (FIPJP) reçue par la Fédération malgache en fin mai. «Les négociations se poursuivent et je sollicite ainsi l’appui du ministère. Il n’est plus question de dettes impayées, la Fédération internationale a évoqué d’autres points, entre autres, l’ingérence de l’État dans l’organisation de la Coupe du président avec la fédération alors que plusieurs disciplines font la même chose ; et le changement de la moitié des membres du comité exécutif alors que seuls deux membres ont désisté. De plus, notre statut indique que c’est le président élu qui forme lui-même son équipe», explique le président de la Fédération malgache, Amiroudine Andrialemirovason. «On nous reproche aussi le faible nombre des licenciés, la FIPJP nous compare peut-être avec la France. Et enfin, l’instance internationale qualifie notre assemblée générale de bidon. Pourtant notre rapport financier se fait dans la transparence avec les ligues: 30% de nos recettes en licences sont reversés aux ligues», précise le patron de la fédération. Par conséquent, les seniors hommes ne pourront jusqu’ici participer au championnat du monde au Bénin et l’épreu­ve de pétanque ne pourra pas intégrer le programme des Jeux des Iles.