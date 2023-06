MUSIQUE – 10e édition de la Journée mondiale du Reggae

Dans le cadre de la 10e édition de la Journée mondiale du Reggae, Youth’nity Madagascar se prépare à organiser un événement époustouflant, mettant en lumière la culture reggae sous toutes ses facettes. L’événement aura lieu à Imaitsoanala Ambohi­mangakely le 1er juillet prochain. En collaboration avec des associations axées sur l’éco-environnement et le développement personnel, l’événement comprendra plusieurs activités, notamment des stands de sensibilisation au recyclage, des expositions et de la musique. « Cette journée sera animée par des rythmes enivrants, des stands colorés et une ambiance festive. Les amateurs de reggae et de musique en général pourront profiter d’une sélection d’artistes talentueux, dont José Satoub, Kheman, KyaLaa, Lehilah Joby, Krutambull, Jah Roots Malagasy Revolution et bien d’autres encore » indique Andy Jeremy Randriarimanga, président de l’association Youth’nity Madagascar. Ce genre musical emblématique est devenu un moyen d’expression puissant pour les personnes marginalisées, transmettant des messages de résistance, d’espoir et de lutte contre l’injustice. C’est un véritable mouvement culturel qui trouve ses racines en Jamaïque.