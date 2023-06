MONDIAL U19 – Team USA super favori

Premiers adversaires des Ankoay pour le Mondial U19 à Debrecen, en Hongrie, le samedi 24 Juin, les États-Unis tiennent une nouvelle fois à remporter la compétition pour ajouter une ligne de plus à leur huitième médaille d’or. Après 5 jours de camp d’entraînement intensif dans le Colorado Springs, la team USA détient ses 12 joueurs qui vont participer à la coupe du monde et affronter l’équipe nationale de Madagas­car lors du premier match. Parmi les sélectionnés, Cody Williams, une jeune star du basket-ball américain, issu du Colorado, se retrouve en tête de liste. L’Américain fait partie des tops joueurs du prochain draft NBA en 2024, le point d’entrée principal pour tous les jeunes joueurs voulant entrer dans la grande ligue américaine, et qui pourrait voir Donovan Rakotona­nahary en faire partie. En ce qui concerne les membres du staff, Tad Boyle (nouvel entraîneur principal de l’équipe) a accepté un entretien avec la rédaction et se livre sur ses ressentis à l’idée de participer au Mondial avec l’équipe américaine.

“On ne parle pas d’attente ici, on parle plus de normes”, affirme l’expérimenté coach en parlant de la pression ressentie en tant qu’ entraîneur de l’équipe des États-Unis. Puis le concerné ajoute: “Les joueurs qui sont venus avant nous ont mis le basket-ball américain sur le map et ont réalisé des performances excellentes sur le toit de l’international. Nous devons vivre avec ces normes sur et en dehors du parquet. C’est la façon dont nous nous conduisons tous les jours. Donc, mon travail en tant qu’entraîneur est d’essayer d’enlever cette pression sur les joueurs.” En parlant des futurs adversaires que vont rencontrer la Team USA au fil de la compétition, dont le Liban, la Slovénie, et Mada­gascar, faisant partie du groupe B, Thomas Martin Boyle a lancé:” Ce qui va se passer en Hongrie, c’est que nous allons jouer contre des joueurs très bons offensivement, ainsi que des équipes qui savent jouer en attaque avec de bons tireurs. Donc, nous devons les gêner défensivement autant que possible avec notre énergie, notre verticalité, et nos qualités athlétiques, afin de tenter de perturber le rythme proposé par les équipes adverses”.