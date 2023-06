La RN1 bloquée par des manifestants

L’embouteillage a été monstre à la sortie de la ville, sur la route nationale 1, hier soir. Des habitants d’Ambohimamory et d’Antanimenakely ont bloqué la circulation sur trois points, à Antanimenakely, avec des pneus brûlés. Ils ont manifesté contre la longue coupure de courant qui a frappé leurs quartiers. Un transformateur serait tombé en panne, causant une coupure ayant duré plus de 24 heures, depuis lundi soir. Leur courant aurait été rétabli, hier soir. Dans les autres quartiers du réseau interconnecté d’Antananarivo (Ria), le délestage reprenne de plus belle.