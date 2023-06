JUDO – ANALAMANGA – ESCA, La Porte et Saint-Michel font la différence

La ligue d’Analamanga de judo a bouclé ses activités de la saison, au gymnase d’Ankorondrano ce weekend, par le championnat dédié aux minimes et aux vétérans. Le club Esca, suivi de très près par La Porte, a dominé les débats chez les minimes. Le club d’Antanimena a raflé onze médailles dont quatre d’or, quatre d’argent et trois de bronze. Les sacrés champions sont, entre autres, Hajaina (38kg) et Yohan (60kg) chez les garçons, Miotisoa (48kg) et Lianah (63kg) chez les filles. Deuxième au tableau de médailles, La Porte a pour sa part ravi quatre d’or, trois d’argent et quatre de bronze. JC Saint-Michel complète le podium en enregistrant douze médailles dont trois d’or, quatre d’argent et cinq de bronze. Le club d’Amparibe a plutôt brillé chez les vétérans en remportant quatre titres sur sept finales disputées. Loin derrière se trouvent, en deuxième et troisième place, respectivement le club Iarivo et Hakudokan qui ont remporté chacun une médaille d’or. Le sommet régional a réuni soixante-trois judokas issus de dix clubs de la capitale. Ce championnat a été la dernière activité de la ligue durant cette saison 2023. Ses combattants vont encore participer aux éventuels événements dans les prochains mois, à savoir les championnats d’Afrique des cadets et juniors en fin juillet, les Jeux de la francophonie également en fin juillet, et les Jeux des Iles en fin août.