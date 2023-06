JIOI 2023 – CYCLISME – HOULDER MOHAMED – « Dans la course par équipe, la chance est avec nous »

Dino Mohamed Houlder, coureur de COSPN, parle du cyclisme malgache et de son ambition concernant la XIe édition des JIOI qui se jouera du 25 août au 4 septembre à Madagascar.

Parlez-nous de la préparation de l’équipe nationale de cyclisme à deux mois de l’ouverture des Jeux des Iles à Madagascar.

Jusqu’à présent, chacun prépare, au niveau de son club, le test de sélection et le championnat de Madagas­car. En ce qui me concerne, je fais 60 à 120 km par jour au minimum, six jours sur sept. Mon coach à Maurice m’a donné un programme d’entraînement que je suis à la lettre tous les jours et je lui transmets un compte- rendu bien détaillé. Mainte­nant, en tant que coureur de COSPN, je peux me donner à cent pour cent sur ma discipline de prédilection.

Par rapport aux autres iles comme La Réunion et Maurice, quelles sont les chances de Madagascar par rapport aux médailles à disputer ?

Les Réunionnais et les Mauriciens sont très forts, mais nous avons notre chance du fait que nous connaissons très bien la route. Ils sont très forts dans la course individuelle contre la montre. Et en course par équipe, nous avons notre chance de briller, aussi allons-nous nous battre pour bousculer la hiérarchie.

Le pronostic de Madagascar en termes de médailles aux Jeux des Iles?

En 2015, Dama Miaran­tsoa en course de ligne à La Réunion a déjà gagné une en bronze. Et en 2019 une médaille de bronze a été gagnée par Mazoni Rakotoa­rivony, Emile Randrianante­naina, Jean Marc Rakotoni- rina Nambinintsoa Randria­nantenaina et moi-même en contre la montre par équipe à Maurice. Donc, cette année, la Fédération malgache de cyclisme compte faire un grand coup d’éclat aux JIOI en misant sur les coureurs les plus expérimentés.

Et votre ambition durant ces Jeux?

L’objectif est de réaliser une belle performance en cherchant des médailles pour Madagascar. Nous avons encore deux mois devant nous. Mais pour atteindre l’objectif, il faut travailler dur.