INDICE DES PRIX – Hausse des prix de 12% en avril 2023

Le niveau des prix a augmenté de 12% fin avril 2023 par rapport à la même date en 2022, selon les derniers chiffres de l’Institut national des statistiques (Instat). Le prix du transport affiche une augmentation importante de 23,3 %, celui de l’énergie 14,1 % et celui des produits de première nécessité (PPN) 11,3 %. En effet, pour l’année 2022, le montant des importations malgaches en navigation aérienne ou spatiale s’élevait à 2 287 000 dollars, pour 6 043 000 dollars pour la navigation maritime ou fluviale. Le prix du riz a également augmenté de 12 %, celui des PPN de 11,33 % et celui de l’énergie de 14,1 % en glissement annuel en avril 2023. Selon l’origine des produits, les prix des « produits locaux » accusent une hausse de 11,52 %, les coûts des « produits semi importés » ont augmenté le plus, soit de près de 20 %, et ceux des « produits importés » de 10,31 %, rapporte l’Instat. En novembre 2022, selon le secteur de production, les prix des « produits manufacturés industriels » ont connu une hausse de 12,57 % et les « produits vivriers non transformés » de 17,40 %. Le taux d’inflation annuel pour l’année 2022 est de 8,2 % et selon la dernière prévision, celui de 2023 atteint 9,5 %.