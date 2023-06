FOOTBALL – TRANSFERT INTERNATIONAL – Les recruteurs séduits par quelques talents

C’est parti pour quatre jours de détection. Le coup d’envoi du test de détection de jeunes talents a été lancé hier, sur le terrain annexe Barea à Mahamasina. Deux agents recruteurs étrangers, en l’occurrence Wassim Gharmoul de l’agence Obelisq et Herman de Souza de l’agence Top Match dirigent la détection. La première journée d’hier matin a été réservée aux jeunes joueurs de la Pro League. «Vingt-deux joueurs issus des clubs comme Disciples FC, Dato FC, Tia Kitra, Jet Kintana, Elgeco Plus,… ont été représentés et ont effectué le test match», livre Lova Ramisamanana, initiateur du projet «Madagascar Terre du football». Les moins de 18 ans, c’est-à-dire ceux nés après 2002 sont entrés en lice après la séance dédiée à ceux de l’OPL. «Je suis agréablement surpris par la qualité des joueurs. J’ai déjà remarqué quelques-uns dont un attaquant. Je pense qu’il pourra apporter un plus à l’avenir… Les joueurs ont la motivation. Ils ont démontré leur détermination. Ils savent jouer au ballon, ils ont une bonne intention de jeu. Il y a du talent et je suis satisfait de ce que j’ai vu.» Telle est la première impression de Wassim Gharmoul après la journée d’hier. Herman de Souza a, de son côté, souligné «qu’il y a de bons joueurs à analyser. Physiquement, les Malgaches sont petits de taille certes, mais ils sont techniques. À force de travailler, ils évolueront encore plus… J’ai vu au moins sept joueurs qui sont doués et je prendrai le meilleur. » La détection se poursuivra jusqu’à samedi. Les résultats seront connus d’ici la fin de la semaine. Les heureux joueurs détectés pourront partir début juillet, si tout se déroule comme prévu.