EXAMEN DU CEPE – L’embouteillage traumatise les candidats

Les festivités de la fête de l’Indépendance, le début des travaux d’installation du téléphérique ainsi que l’affluence sur des lignes à la destination des centres d’examen du CEPE ont créé un embouteillage monstre de bon matin ce mardi, le jour J de l’examen national en vue de l’obtention du CEPE. Les bouchons sont apparus sur l’axe vers Antanimbarinandriana et Mahamasina. Des candidats ont subi les conséquences de cela. « J’ai tremblé de peur même si mes parents ont essayé de me rassurer. Je n’avais jamais eu autant peur d’un embouteillage que ce matin », explique Mahatehotia Rabehaja, un des candidats au centre d’examen du CEG Antanimbarinandriana. Il est arrivé à l’heure. En revanche, son état d’esprit n’était pas vraiment au top en raison de sa nervosité. Ses parents ont quand même été là pour le soutenir et le rassurer. Des parents ont essayé de partir plus tôt que d’habitude pour ne pas avoir à affronter les problèmes d’embouteillages. « Pour la tranquillité des petits, parce que c’est une première pour ces enfants, il faut les motiver, les rassurer. Par contre, cet embouteillage a failli créer un réel problème », racontent des parents de candidats. Un candidat se présentant en retard à un examen prend le risque de ne pas pouvoir entrer dans la salle d’examen.