EXAMEN CEPE DANS MAHAJANGA I – Le doute est levé pour les parents

Le premier examen officiel du CEPE et concours d’entrée en classe de sixième s’est déroulé hier à Mahajanga. La crainte des parents concernant la suppression du premier examen scolaire de leurs enfants est dissipée.

Les parents des cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit candidats ont affiché leur inquiétude depuis le début de l’année scolaire, face aux rumeurs et déclarations controversées de supprimer cet examen. Depuis, leur doute s’est dissipé hier avec la tenue de cet examen qui est finalement maintenu. Les centres d’examen, dont les collèges d’enseignement général (CEG) Charles Rennel et Marcoz à Ampisikina, ont été envahis par les parents, dès 6h30, pour accompagner leurs progénitures. Soucieux de leur avenir et ne voulant pas rater une seule seconde de ce premier épisode de leur vie scolaire, ils ont conduit leurs enfants jusque devant la salle d’examen. Des parents et grands-parents ont encore adressé mille recommandations à leurs petits avant qu’ils n’y entrent. S’ils le pouvaient, ils les auraient accompagnés jusqu’à leur place, mais les règlements ne les ont pas permis de le faire. La seule option a été de les attendre à l’extérieur de l’enceinte des établissements, jusqu’à la fin de l’examen, dans l’après-midi pour certains. « Nous nous sommes beaucoup inquiétés car nous avons entendu parler de la suppression de l’examen du CEPE. Puis, les préparations ont duré plusieurs mois, nous avons révisé avec nos enfants, car c’est une étape très importante de leur vie. C’est leur premier diplôme, sa valeur compte beaucoup pour nous», explique un père de famille, au centre d’examen Charles Rennel, à Mahajanga-be hier.

Météo glaciale

« Ma fille était très inquiète depuis la veille. Nous l’avons faite dormir plus tôt que d’habitude, puis nous l’avons réveillée vers 5 heures du matin. Nous lui avons promis de l’attendre dehors et de manger avec elle à midi. À la maison, une organisation particulière a été mise en place. Les aînés sont allés au marché et cuisiné avant d’apporter le repas à midi au centre d’examen. Moi, j’ai patienté devant le centre d’examen, avec les autres mères. Les pères étaient moins nombreux car ils travaillent », remarque une mère de famille, à Ampisikina. Des éléments de l’EMMO ont assuré la sécurité des centres d’examen. Un froid glacial a surtout surpris les candidats à Mahajanga, hier matin. Le thermomètre a affiché moins de 19°C. D’habitude pourtant, le climat était frais, 21 à 22°C, à 6 heures du matin. Tous les candidats ont été bien couverts à cause du temps frileux, car le froid commence à s’installer dans la cité des Fleurs. Cinq postulants en situation de handicap, dont des malvoyants, ont pu participer à cette session du CEPE. Ils étaient regroupés au centre d’examen spécial, à l’école primaire publique (EPP) Fiofio. Les sujets d’examen ont été imprimés en police spéciale pour qu’ils puissent bien les lire. Une jeune candidate de 12 ans, sans bras, a utilisé ses pieds durant toutes les épreuves. L’examen ne fait pas de discrimination. Le plus jeune candidat, à l’EPP de Tsararano, a 7 ans, et le doyen est âgé de 23 ans, candidat à Fiofio. Rappelons que les cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit candidats de la Cisco de Mahajanga I ont été répartis dans neuf centres, soit dans cent vingt-neuf salles d’examen. Comme il est de coutume à Mahajanga, les autorités locales dirigées par le préfet de Mahajanga, Lahinaina Fitiavana Ravelo­mahay, ont procédé au lancement de l’examen au CEG Charles Rennel.

Une trentaine de candidats absents

Sur les mille trois cent vingt et un candidats inscrits dans la circonscription scolaire (Cisco) de Maha­janga II, une trentaine ont été absentes, hier. Ils ont été répartis dans trente-neuf salles de onze centres d’examen. Le lancement officiel avec les autorités a eu lieu à l’EPP d’Ampitolova, dans le district de Mahajanga II. Le chef de la Cisco a annoncé que les résultats seront publiés ce vendredi, car la correction démarrera ce matin, à laquelle cent vingt- et-un correcteurs prendront part. Comme chaque année, des en-cas distribués à 10 heures et le repas de midi ont été offerts gratuitement par le député élu dans le district de Mahajanga II, Léon Rasalama.