ÉDUCATION INCLUSIVE – Des candidats hors du commun au CEPE

Le ministère de l’Éducation nationale prône l’éducation inclusive. Près d’une centaine de personnes en situation de handicap, au moins, une personne âgée, ont été candidats à l’examen du CEPE, cette année. Égalité de chance. Un homme sort, en courant, d’une salle du centre d’examen à Andranomena, hier, à la fin des épreuves de la matinée. Il se dirige vers le portail, et continue son chemin, seul et à la hâte, vers un gargotier à Ambohidroa. Il ne s’agit pas d’un surveillant. Mais bel et bien, d’un candidat. A 70 ans, Alexandre, le prénom qu’il nous a donné, est le candidat le plus âgé à l’examen du CEPE dans tout Madagascar, en cette session 2023. Il a refusé, au début, de se faire interviewer. Mais à la fin, il a accepté de répondre à nos questions, tout en rejoignant la gargote où il a pris son repas. Son menu spécial du jour : du riz, du haricot et du porc. Ce septuagénaire serait devenu un habitué de l’examen du CEPE. « C’est la troisième fois que je passe cet examen. Jusqu’ici, je l’ai raté. Mais j’espère bien le réussir, cette fois-ci. Je ne le fais pas pour chercher du travail. Je veux obtenir ce certificat et décorer mon chez moi, avec », nous dit-il.

Autodidacte

L’homme n’aurait jamais pu passer cet examen, dans son enfance. « J’ai quitté l’école en classe de 9e. J’ai pu trouver un travail, même sans diplôme. A la retraite, j’ai décidé de reprendre mes études », livre-t-il. C’est un autodidacte. Il a préparé, seul, cet examen, avec des documents des élèves qui ont déjà réussi l’examen, à l’appui. L’Histoire et les matières scientifiques seraient les matières qu’il préfère. Son prochain objectif, après le CEPE, c’est le BEPC. « Les études sont utiles, toute la vie. Quand on le peut, il faut toujours continuer. Ne soyez jamais découragés », lance comme message ce candidat doyen. Il n’était pas le seul candidat hors du commun à cet examen du CEPE, session 2023. Des enfants sans bras ont passé l’examen dans un centre d’examen à Ambositra et à Mahajanga. C’est avec leurs pieds qu’ils ont écrit les réponses dans les feuilles d’examen. Quatre-vingt-dix-neuf candidats sur les cinq cent mille sont des personnes en situation de handicap.