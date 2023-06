DÉCOUPAGE TERRITORIAL – La création de la région Ambatosoa se précise

Les députés adoptent le projet de loi pour la création de la région Ambatosoa. Les sénateurs vont le faire demain en séance plénière. La demande des habitants des districts de Mananara Avaratra et de Maroantsetra, formulée devant ses pairs par Eric Besoa, sénateur de Madagascar et vice-président du Sénat pour la partie nord de l’Ile sera bientôt satisfaite. En effet, après l’annonce du président de la République le 3 juin dernier à Maroantsetra du début des démarches administrative pour la création de la vingt-quatrième région de Madagascar, baptisée « Ambatosoa », les choses s’accélèrent. Les parlementaire sont en ce moment en train d’analyser et de voter l’adoption ou non du projet de loi portant sa création. Au niveau des députés de l’Assemblée nationale, le projet de loi modifiant l’annexe n° 01 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 modifiée et complétée par la loi n° 2021-012 du 24 juin 2021 et par la loi n° 2018- 011 du 11 Juillet 2018 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes. Cette adoption intervient le 16 juin dernier, deux semaines seulement après l’annonce du président de la République à Maroantsetra. Autant dire que les dirigeants du pays veulent vraiment accélérer la création de la région Ambatosoa pour répondre aux attentes de la population. Du coté des sénateurs, le projet de loi relatif à la création de la région sera analysé et voté ce jeudi 22 juin d’après l’ordre du jour de la Chambre haute. Pour rappel, la nouvelle région comprend 2 districts et 36 communes. Située dans l’ex-province de Toamasina, la région se compose du district de Maroantsetra et de celui de Mananara Avaratra. D’un point de vue géographique, cette nouvelle zone est délimitée par la région Sava au nord, la région Analanjirofo au sud, la région Alaotra Mangoro à l’ouest et l’océan Indien à l’est. La superficie de cette nouvelle zone est de 11 196 km2, et elle compte une population de 648 900 habitants. « Les habitants des deux districts que sont Maroantsetra et Mananara Avaratra ont grand besoin de la création de cette nouvelle région pour avoir une indépendance envers Fénérive-Atsinanana, chef-lieu de la région Analanjirofo » souligne le vice-président du Sénat pour la partie nord de Madagascar Eric Besoa. En effet, il y a des Malgaches qui ne peuvent même pas enterrer leurs morts à cause de détérioration de la route nationale numéro 5 et l’inaccessibilité de l’océan Indien.