COOPÉRATION RÉGIONALE – La France renforce les aides pour la grande île

Un nouvel élan. La France jette les jalons d’une coopération structurée entre ses entités régionales dans l’océan indien, à savoir La Réunion, et celles de Madagascar. En visite dans la Grande île depuis mardi, la présidente de la Région La Réunion, Huguette Bello, évoque les intentions de l’hexagone de redynamiser la coopération régionale entre les deux pays. Il s’agit d’une collaboration entre la Réunion et les régions du Boeny, ainsi que de l’Anosy. Des collectivités avec lesquelles la Réunion, en tant que territoire ultramarin français, voudrait coopérer. « La coopération régionale entre nos pays respectifs doit s’ inscrire dans une logique de co-développement, c’est-à -dire, d’un partenariat construit sur des valeurs de solidarité » a-t-annoncé hier lors de la réception organisée par l’ambassade de France à sa résidence à Ivandry. Pour la représentante du département, il s’agit de poser les bases d’une coopération solide et pérenne. Selon ses propos, « ce nouvel élan prend une forme très concrète avec la signature, lors de cette visite, de deux déclarations d’intention avec les régions de Boeny et d’Anosy ainsi que d’une convention de coopération décentralisée avec la région Androy ».

Liens historiques

Co-développement. Côté malgache, cette fameuse convention de coopération avec la région Androy se traduit par le développement de projets de développement en commun et des « objectifs d’intérêts communs ». Ces perspectives s’articulent autour de domaines prioritaires, voire vitaux, qui seront soulevés. Entre autres, « ceux de l’agriculture, des projets d’agro écologie résilients et adaptés aux réalités des territoires touchés. Ou encore de l’industrie, du tourisme ou encore de la culture (par le biais de la francophonie), de la jeunesse, des énergies », souligne-t-elle. La construction d’infrastructures destinées à l’éducation, ou encore d’autres domaines d’intervention de l’Agence Fran­çaise pour le Dévelop­pement (AFD), marquera aussi les coopérations avec les Régions Boeny et Anosy. Fraternité. Cette visite officielle de Huguette Bello revêt aussi une signification symbolique, étant donné que cette année marquera le 360ème anniversaire du peuplement de la Réunion, une population majoritairement issue de la Grande île. Des liens historiques et géographiques qui, selon elle, doivent être ravivés par de telles initiatives. Cette visite de la présidente de la Région La Réunion à Madagascar fait suite au déplacement du président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, à La Réunion au mois de février. Une visite qui a permis d’établir le socle de cette « riche et fructueuse collaboration », si l’on croit les propos du sénateur.