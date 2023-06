CONCERT – Le JS Twins à la conquête du public malgache

Complicité. Les jumeaux Malala Mateel et Alain Mateel partagent le même amour pour la musique. Et les fondateurs de Js Twins se complètent.

DEs fois, c’est moi qui écris les morceaux ou celui qui cherche le top line. Cela peut être l’un ou l’autre » lancent Malala et Alain, pendant une conférence de presse qui s’est tenue au Radisson Blu Ambodivona, hier. Le groupe JS Twins se produira à l’Institut Français de Madagascar à Analakely le 1er juillet prochain. Les Js Twins avec leurs musiciens et choristes promettent un très beau spectacle. Le show commence à partir de 15 heures. Pour la première partie, le groupe FSC Music assurera l’animation de la scène de l’IFM Analakely. De leur vrai nom, Malala Mateel et Alain Mateel sont connus de tous à travers le nom d’artistes JS Twins. Malala et Alain sont un duo d’artistes auteurs, compositeurs et chanteurs d’origine malgache. Ces stars de la musique habitent en France. Adoptant un rythme zook alliant afro, slow et RNB, Malala et Alain commencebt leur carrière musicale en 2018. « Avelao » est le premier morceau sorti par ce groupe talentueux. Depuis le mois de décembre 2022, JS Twins prépare la sortie de son premier album, intitulé « Diary », qui peut se traduire journal intime. L’opus est constitué de 14 morceaux, tous composés en langue malgache. L’album Diary est dédié au public malgache. À travers leur musique, les JS TWINS veulent porter haut les couleurs malgaches. « Nous sommes très fiers d’être Malgaches. Se produire à Madagascar signifie beaucoup pour nous. Car ce sera notre première fête nationale à Madagascar. Pour nous, c’est un retour aux sources, c’est très inspirant » confient les jumeaux chanteurs.