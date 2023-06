CABARET – Un duo inédit avec Rija Ramanantoanina et Lalie

Le 30 juin, Rija Ramanan­toanina et Lalie se produiront en cabaret au le Pavé Antaninarenina à partir de 20h. Le public aura plaisir à retrouver ce duo, interprètes du tube « Raha tsy ho ahy » et d’autres chansons à succès. “ Nous nous engageons à promouvoir les artistes malgaches et à préserver la culture musicale du pays. C’est pour cela que nous organisons ce grand cabaret avec les artistes locaux très performants et qui font rayonner la musique malgache à travers le monde. Ne manquez pas cet événement exceptionnel” recommande Faniry, représentant de Grace Event. Ce spectacle sera la première organisation de Grace Event. « Je remercie chaleureusement l’organisateur de me donner l’occasion de me produire à nouveau. Je suis impatiente de participer à ce cabaret exceptionnel. J’espère que cela encouragera les jeunes artistes à se lancer professionnellement et à faire briller la musique malgache » confie Lalie avec enthousiasme. Elle signe avec ce cabaret, un retour très attendu. Sa prestation sur scène n’a jamais déçu ses fans qui regrettent que l’artiste ne se produise que très rarement. La soirée sera également agrémentée par des animations de DJing.