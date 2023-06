BASKETBALL – COUPE DU MONDE – Les Ankoay U19 défient les Américains

À trois jours du début de la Coupe du monde contre les Américains, le 24 juin, l’équipe nationale malgache est au grand complet dans sa préparation en Serbie.

Les jeunes garçons U19 Ankoay de Madagascar qui joueront leur première coupe du monde de basketball 5×5 à Debrecen en Hongrie, du 24 juin au 2 juillet, sont dans la dernière ligne droite de leur préparation à l’Academy Vizura de Serbie. Ils boucleront leur stage de dix jours par un dernier test match ce soir, avant de s’embarquer pour rejoindre Debrecen. Le général Nina Zafi­sambo, Manager General de la FMBB confie: « Primo, Landric Donovan Rakotonana­hary va bien et il est bien arrivé à Serbie L’équipe malgache est maintenant au grand complet. Secundo, se qualifier à la Coupe du monde et affronter les étoilés américains, futurs joueurs de la NBA, est déjà une victoire pour les joueurs malgaches. Un match n’est jamais perdu d’avance, donc il faut se battre. Avec de nouvelles expériences acquises en cette Coupe du monde, cette génération relèvera encore plus le niveau du basketball malgache comme la génération Elly et Livio a fait auparavant. » Avant le début de la Coupe du monde ce samedi, trois coachs de renom à Madagascar, par les résultats de leur équipes respectives, ont avancé leur point de vue en ce qui concerne les attitudes que les jeunes Ankoay de Madagascar doivent adopter durant la Coupe de monde. « Le seul point faible des joueurs malgaches c’est le manque d’expérience de haut niveau. Contre les Américains, il faut rester concentré, bien entrer dans le match et il faut être solidaire et suivre à la lettre les consignes du coach », fait remarquer Julien Chaignot, head coach de COSPN.

Rien à perdre

Les basketteurs malgaches débuteront leur Coupe du monde contre les Améri­cains, le 24 juin à 14h30, heure de Madagascar, avant d’affronter le Liban, le 25 juin à 21 h30, heure de Madagascar. Comme un hasard du calendrier, les protégés d’Aimé Randria (coach Mémé) de l’équipe nationale malgache ne jouent pas le 26 juin, anniversaire de la Fête nationale. Ils défieront la Slovénie le 27 juin, à 17 heures, heure malgache. Ndranto Rakotonana­hary, entraîneur NIA dames de MB2All, explique: « Il faut jouer sans complexe, le match commence par 0-0 et les Américains n’ont jamais battu Madagascar en basketball (rire). Ce n’est pas tous les jours que nous affronterons les Américains. L’équipe nationale malgache n’a rien à perdre. Il faut profiter du moment présent sur le terrain. Le seul point faible c’est la profondeur. » Quant à Richard Rabe­arison, coach de l’Ascut, il affirme que les Malgaches doivent rester concentrés en jouant ensemble et très rapidement, assurer à chaque tir, surtout le tir de loin. Affronter les Américains sous le panier semble difficile. Donc il faut se montrer solidaire et assurer le rebond pour garder la balle.