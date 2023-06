ANKORAHOTRA – Trois morts dans un accident

Trois pertes en vie humaine ont été déplorées par la brigade des accidents de la circulation (BAC), avant-hier, à Ankorahotra. La police était présente sur les lieux de l’accident depuis 22h25. Le drame implique un minibus de marque Toyota, véhicule de transport du personnel d’un centre d’appel. La voiture roulait à tombeau ouvert de Tsiadana vers Ankorahotra, selon les témoignages des noctambules. Il a percuté de plein fouet un poteau électrique de la Jirama. Il s’est couché sur le flanc droit. Bilan, deux jeunes hommes de 21 et 28 ans, parmi les personnes à bord, sont décédés sur place. Une passagère, 22 ans, a rendu son dernier souffle, lors de son évacuation vers le service des urgences, d’après le rapport de la police nationale. Le chauffeur et les trois derniers passagers ont sérieusement été touchés. Ils ont été admis au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA). Le conducteur se trouvait dans le coma. La BAC se charge de l’enquête. « Nous avons reçu vos messages à propos du terrible accident à Ankorahotra et nous en sommes profondément touchés. Nous sommes très attristés d’entendre la nouvelle et présentons toutes nos condoléances à la famille des victimes », a publié le centre d’appel ABL Outsourcing dans sa page Facebook, hier. « Nous souhaitons également un prompt rétablissement aux blessés. Nous tenons également à vous informer que le bus concerné ne transportait pas les collaborateurs de ABL lors de la tragédie. Tous nos collaborateurs vont bien et aucun n’a été victime d’accident de transport. Toutefois, nous prendrons les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité de nos employés », a-t-il annoncé.