Incroyable. Alors que la compagnie Air Madagascar agonise ou plutôt se réincarne en une nouvelle compagnie déjà en difficulté financière à en croire certaines informations, sa consœur Air Mauritius se porte comme un charme. Elle vient de passer commande de deux Air Bus A 350 pour 242 millions d’euros à livrer en 2025 et 2026. La flotte dAir Mauritius dispose déjà de quatre A 350-900 et de deux A 330-200. C’est clair, l’objectif est de booster le tourisme avec une nette augmentation des visiteurs pour les années à venir. Avant la crise sanitaire, Maurice comptait 1,431 millions de visiteurs en 2018 et 1,418 millions en 2019. Il est évident qu’avec le retour à la normale des choses ces chiffres sont nettement dépassés en 2021 et 2022. L’année dernière Madagascar a enregistré 132018 visiteurs. L’ecart est énorme. Pourtant à ses débuts, Air Mauritius a été épaulé par Air Madagascar. Seulement depuis, elle a franchi plusieurs palliers pour passer devant. Après la première République, Air Madagascar était devenue une propriété des dirigeants politiques successifs. Sa situation a empiré d’une République à l’autre pour finir par une descente aux enfers. Aujourd’hui la flotte de la compagnie nationale est réduite à deux ATR. Or, lors du salon international du tourisme, l’objectif est d’arriver à attirer un million de touristes. On trace un plan sur la comète en somme étant donné qu’on n’a ni les places dans l’avion ni les chambres d’hôtel pour caser ces touristes. On a tous les atouts naturels pour appâter les touristes du monde entier mais il manque une réelle volonté d’atteindre les objectifs qu’on s’est fixé. Les réalités font rêver aujourd’hui. C’est même révoltant de voir le recul enregistré par la compagnie nationale, 63 ans apres le retour de l’independance Comme la Jirama obérée de dettes jusqu’à dans les tuyauteries, on voit mal comment la compagnie nationale va pouvoir redresser la situation. Pas en brassant de l’air en tout cas.