Rugby – Monaco : Trois défaites pour les Makis

Pas de Jeux Olympiques pour la sélection féminine malgache de rugby à VII. Elle a terminé à la dernière place de son groupe, ce weekend, durant le tournoi de repêchage de Monaco. Et ce, après avoir concédé trois défaites en autant d’apparitions. La première est de loin la plus difficile à encaisser. Une véritable déroute devant la France (0-49), samedi. Le même jour, les Ladies Makis ont enchaîné avec la formation de Hong Kong. Au terme d’une passe d’armes plutôt équilibrée, les joueuses du coach Éric se sont quand même inclinées devant les Asiatiques (12-19). À ce moment-là, Madagascar avait quasiment dit adieu à ses chances de qualification pour les quarts de finale. Pour rappel, seuls les deux premiers de chaque poule et les deux « meilleurs troisièmes » étaient qualifiés pour la phase à éli­mi­nation directe. Et à terme, les tickets pour les Olympia­des de Tokyo étaient promis aux finalistes du tournoi.

La troisième rencontre de la sélection malgache était programmée hier. Cette fois-ci, elle avait comme adversaire la Colombie. Comme face à Hong Kong, les Ladis Makis se sont bien battues. Mais elles ont tout de même concédé un nouveau revers (7-12).