Orange Pro League – L’AS Adema à une marche du titre

Et si c’était le jour de gloire pour l’AS Adema. L’équipe d’Ivato (9 pts) affronte Cosfa (5 pts), ce lundi au complexe sportif de Vontovorona. Avant cette deuxième journée des Playoffs retour, elle dispose d’une avance confortable de quatre longueurs sur son adversaire du jour. Si elle s’impose, elle sera définitivement hors de portée, mathématiquement parlant. En d’autres termes, un succès sera synonyme de sacre dans cette Orange Pro League 2021.

Le parcours des hommes de Rôrô dans ces Playoffs ressemble à leur campagne en saison régulière. En clair, un départ laborieux, suivi d’une série impressionnante. En saison régulière, ils avaient perdu, puis fait match nul, lors des deux premières journées. Ils avaient enchaîné huit victoires con­sécutives par la suite. Idem en Playoffs, avec un revers d’entrée, suivi de trois succès de rang. Et si Onja et ses coéquipiers en rajoutent un quatrième, ce lundi, alors ils seront les nouveaux champions.

Au palmarès du club figurent déjà trois sacres. Ils remontent exactement à 2002, 2006 et 2012. L’AS Adema n’est plus remontée sur le trône national depuis neuf ans.

Mince chance

Une longue traversée du désert pour l’un des plus grands clubs de l’île, mais qui pourrait bien se terminer ce lundi. Dans l’autre affiche du jour, l’Ajesaia (5 pts) croisera le fer avec le Five FC (3 pts). Les Bleus et Jaunes gardent encore une mince chance dans la bataille pour la couronne. El Hadari et les siens doivent impérativement gagner, d’un côté, tout en espérant un faux-pas de l’AS Adema, de l’autre. Pour la formation du Ve arrondisse­ment par contre, elle est déjà hors-course. Qu’à cela ne tienne, Vévé, Bancé et compagnies peuvent être fiers de leur saison. Pour leur première apparition dans l’élite, ils ont dominé la conférence Nord. Révé­lation de l’année, le Five FC a atteint les Playoffs. Une performance incroyable pour un promu.