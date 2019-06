Tennis – circuit mondial U18 grade 5 – Toky et Mialy dans le carré final

Deux joueurs malgaches en demi-finales du circuit mondial U18. Toky Ranaivo affronte l’Égyptien Hussein El Tawi, et Mialy Ranaivo est opposée à la Française Tea Zivic.

Performance oblige. Les joueurs malgaches seront présents dans le carré final de la première étape du circuit mondial U18 grade 5 d’Antananarivo qui se poursuit ce jour au Club Olympique de Tananarive.

Chez les garçons, Toky Ranaivo, pensionnaire du Centre de formation de la Fédération Internationale de Tennis de Casablanca et 423e mondial chez les juniors, a décroché une place en demi-finale. Hier, il a littéralement dominé le Français Samy Prot en deux petits sets (6/0, 6/0) en moins d’une heure. Il sera opposé, ce jour, à l’Égyptien Hussein El Tawil, vainqueur de Dimitri Rabeson en deux sets (6/2, 6/3) en quarts de finale.

« J’ai joué mon jeu habituel et j’ai pu dérouler sans trop de problème. Mon objectif est de gagner ce tournoi à domicile. On verra bien comment les choses vont évoluer », a rappelé Toky Ranaivo.

Dans l’autre demi-finale, on aura une confrontation entre le Britannique Luka Petrovic, (tenant du titre en 2018), vainqueur du Français César Bouchelaghem (6/3, 7/6), et le Slovaque Peter Benjamin Privara qui s’est imposé face à l’autre Français Lucas Schurdevin (6/0, 6/7, 6/3).

Tenant du titre

Chez les filles, Mialy Ranaivo, tête de série numéro deux du tournoi, s’est également qualifiée en demi-finale. Hier, elle a surclassé sans trop de problème la Réunionnaise Marie Vidot Brard en deux sets (6/2, 6/1). L’autre demi-finale sera une affaire entre la Française Jenny Lim et l’Ukrainienne Dyadchenko.

Dans l’épreuve du double, Toky Ranaivo, allié au Britannique Luka Petrovic, est également en demi-finale et jouera contre les Tchèques Jakub Prachard et Boris Stastny Chez les filles, Finaritra Andriamadison et Maholy Razakaniaina ont aussi gagné une place dans le carré final en gagnant contre la Réunion­naise Marie Vidot Brard et l’Indienne Are Adithi (6/4, 3/6, 10/7)

Maholy et Finaritra seront opposées aux Françaises Constance Levivier et Jenny Lim, gagnantes face à Mialy Ranaivo et à la Mauricienne Sarah Introcaso (6/3 6/3)

Ce jour, les matches débuteront à 9 h avec les demi-finales garçons, lesquelles précèderont celles des filles.