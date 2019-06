Médecine – Les chirurgiens de l’obésité en congrès

Un congrès international sur la chirurgie de l’obésité est organisé au CHU de La Réunion. De nouvelles indications de prise en charge médico-chirurgicale y sont présentées.

Hier et aujourd’hui, le Centre Hospitalier Universi­taire de La Réunion accueille le troisième congrès international de chirurgie de

l’obésité, en partenariat avec le Groupe Hospitalier Est Réunion et l’Université de La Réunion. Les professionnels spécialisés dans cette maladie, qui touche plus de sept millions de personnes en France, doivent pendant ces deux jours échanger sur les nouvelles pratiques et participer à des démonstrations de techniques innovantes.

L’obésité est la première épidémie non infectieuse dans le monde. Elle touche plus de sept millions de personnes en France (soit 15,7 % de la population adulte). À La Réunion, plus d’une personne sur deux est obèse ou en surpoids, la situation est particulièrement préoccupante pour les enfants. C’est d’ailleurs le Dr Radwan Kassir, chef du service de chirurgie viscérale et digestive du CHU Nord, qui a initié ce congrès international de Chirurgie de l’obésité.

Robotique

L’amphithéâtre du CHU Félix Guyon de Saint-Denis accueille depuis hier un public pluridisciplinaire de chirurgiens, médecins généralistes, endocrinologues, mais aussi des paramédicaux (diététiciens, infirmiers de bloc…), venus de France, d’Italie, de Suisse, d’Abu Dhabi, du Liban… Sous la présidence du Pr Jean Gugenheim (Nice) un programme très varié sera proposé aux participants, avec des nouvelles indications de prise en charge médico-chirurgicale pour les pathologies digestives diverses.

Le congrès, sous la conduite de l’académie de chirurgie est en partenariat avec plus de huit sociétés savantes. Des démonstrations en live différées proposeront au public des techniques innovatrices, mini invasives et la chirurgie robotique.

