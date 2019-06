Éducation – « Alliance mobile » conquiert la capitale

Une initiative de portée pédagogique, tout en promouvant la culture et par-dessus tout la littérature auprès des jeunes. « Alliance mobile » se présente comme fédérateur.

Unique en son genre, permettant à la grande majorité de la population de la Ville des Mille de s’imprégner des valeurs de l’Alliance française d’Antananarivo (AFT) Andavamamba, le projet « Alliance mobile » enchante sur son passage. Le 19 juin, elle s’est découverte officiellement à travers un bus copieusement garni de livres et d’ouvrages divers, s’affirmant comme une fenêtre grande ouverte sur un paysage littéraire exceptionnel.

Illustrant une approche pédagogique fédératrice, mais aussi d’une grande générosité de la part de cette institution culturelle populaire de la capitale, « Alliance mobile » parcourt, dès lors, en long et en large plusieurs quartiers. Sublimé par des animations joviales, le bus se présente aussi comme étant très chaleureux. Sous la bienveillance de l’ambassade de France, ainsi que du ministère de la Communication et de la culture, il a alors pris la direction du quartier d’Ankorondrano pour sa première sortie. « On est plus que fier de lancer cette initiative, ce projet qui, pour nous, peut contribuer à l’épanouissement de tout un chacun », confie Jean Paul Clément, directeur de l’AFT Andavamamba.

Pérenne et attrayant

Le projet « Alliance mobile» a pour but de décloisonner les espaces éducatifs et culturels de l’Alliance française d’Antananarivo en se rapprochant, par l’intermédiaire d’un bus itinérant, de la population cible de cette opération. Il s’inscrit ainsi dans la politique de développement social des quartiers défavorisés de la commune urbaine d’Antananarivo.

Le bus se déplacera deux fois par mois et changera de quartier de destination à chaque fois. Dès lors, « Alliance mobile» invite les ONG, associations et autres fokontany à se manifester auprès de l’AFT Antananarivo, s’ils veulent à bénéficier des vertus pédagogiques de l’« Alliance mobile ». Le lancement de ce projet serait vain sans la collaboration et le soutien précieux de la fondation Viseo. Un vivier de savoir ambulant, le bus « Alliance mobile » est à apprécier et restera continuellement accessible à tous ceux qui le croiseront.