Centrales solaires – De l’énergie solaire dans trois sites

Dans neuf mois, deux nouveaux complexes dans la région Analamanga et un site à implanter dans le Vakinankaratra produiront de l’énergie solaire.

Cinquante mégawatts en l’espace de cinq ans. C’est la production escomptée à travers la conclusion d’un début d’accord hier entre le ministre de l’Énergie, de l’eau et des hydrocarbures Vonjy Andriamanga et la société française Trybas Energy SAS. « Pour commencer, quinze mégawatts seront produits dans neuf mois. La production obtenue sera commercialisée. Elle sera fournie à la Jirama. Le protocole d’accord signé fixe le prix de vente. Là, le projet se trouve au commencement et trois centrales vont être construites. À l’issue de la construction, on parlera des coûts », confie l’avocat Henri Quere, signataire au nom de la société Trybas.

Seulement 15% de la population ont actuellement accès à l’électricité et ce taux baisse jusqu’à 5% en milieu rural. « Or la population doit bénéficier de l’accès à l’électricité et l’objectif, c’est de faire augmenter le taux d’accès jusqu’à 50 % », selon le ministre Vonjy Andriamanga.

Le partenariat entre le ministère et la société Trybas va se renouveler dans le temps afin de concrétiser l’installation de sept autres sites de production d’énergie solaire dans les cinq années à venir.

Stratégie

« L’accé­lération de l’électrification et le doublement de la production énergétique sont les deux objectifs stratégiques. Développer l’accès de la population à l’électricité est un engagement du Président de la République. Réaliser un engagement sur une période de cinq ans et, par la suite, prévoir les stratégies à adopter pour les cinq autres années qui vont suivre, tel est notre travail actuellement », anticipe le ministre Vonjy Andriamanga.

Les centrales solaires, à construire à travers le partenariat dûment signé, contribueront à l’augmentation de la production énergétique car d’après le ministre, « on va donner de l’énergie à toute la population de l’île ».