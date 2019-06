Antsiranana – La Fête nationale sous le signe de l’austérité

Le Comité d’organisation de la fête du 26 juin s’efforce de maintenir les festivités habituelles. Mais, le banquet est supprimé et une quête est initiée auprès de donateurs.

La Diana s’apprête à célébrer le 59e anniversaire de l’indépendance et de la création de l’Armée. Les préparatifs battent leur plein.

À quelques jours de cette fête, les autorités locales sont à pied-d’œuvre pour donner à l’événement l’éclat qu’il lui faut, malgré l’exigence de la politique d’austérité. Une réunion du Comité technique local d’organisation s’est tenue, hier dans la salle de la région, pour les détails des festivités. Aucun budget spécial n’est alloué aux festivités, cette année. Le comité est dans l’obligation de faire la quête auprès des opérateurs locaux pour les financer.

Plusieurs animations et manifestations gratuites seront offertes au public du 19 au 25 juin. Citons, entre autres, l’exposition de photos reflétant l’histoire de l’indépendance, l’animation des artistes sur le podium, le radio-crochet, les chorales, la retraite aux flambeaux et les traditionnels feux d’artifice …. Cette fois, deux grosses pointures de la musique malgache, Shyn et Janga Ratah, seront présentes sur la scène de la Place Ritz, le samedi 22 juin, pour électriser l’ambiance de fête. Leur présence est à l’initiative du Président Andry Rajoelina.

Le traditionnel bal populaire sera de retour grâce à Jocelyne Rahelihanta, réélue provisoirement députée. Son organisation sera aussi à son compte. Les feux d’artifice précéderont ce bal. Cette fois, pour des raisons de sécurité et pour préserver la tranquillité des patients du CHU qui se trouve à proximité du stade municipal, le spectacle pyrotechnique est déplacé à Cap Diego. Par ailleurs, l’Armée organise, depuis avant-hier, une grande kermesse devant le Cercle mess.

Air de fête

En outre, les Antsiranais auront droit aux diverses manifestations sportives telles que le basketball, le football, la pétanque et le marathon de l’amitié. Comme dans la capitale, le cocktail dinatoire habituel est supprimé. Quoi qu’il en soit, un air de fête souffle sur la ville d’Antsiranana. Tout commence, ce jour, par la tenue de la fête de la Musique.

« Pour moi, le jour de l’indépendance est très important, il est donc juste qu’on contribue à l’organisation de la fête », a affirmé le généreux donateur connu sous le sobriquet de Babou.

Sur les marchés, les drapeaux de toutes tailles, les lampions et autres gadgets lumineux fluorescents sont en vente.