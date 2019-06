Accident sur la RN4 – Un lycéen en voyage d’études périt

Le voyage d’études des élèves d’un Lycée à Ankazondandy Manjakandriana a viré au drame, mercredi à 19 h30, sur la RN4. Un mort et onze blessés ont été déplorés.

Tragique. Un des cars transportant les élèves du lycée technique et professionnel (LTP) d’Ankazondandy Manjakan-driana est parti en tonneau lors de leur voyage vers Mahajanga, mercredi à 19 h30. L’accident a coûté la vie à un lycéent de 19 ans et a fait onze blessés. Cette sortie de route s’est précisément produite à Andranofeno Sud, au PK 130. Le propriétaire du véhicule et des responsables de l’école sont déjà sur place pour prendre en charge le rapatriement du défunt et des rescapés.

« Nous ne savons pas si le chauffeur du bus accidenté figure aussi parmi les blessés puisqu’il ne s’est toujours pas présenté à la gendarmerie. En fait, neuf sont déjà rentrés de l’hôpital. Les médecins surveillent encore l’état de santé des deux derniers », comme l’a fait remarquer un gendarme à la brigade d’Ankazobe, au téléphone, hier. Selon une bribe d’informations filtrée auprès de l’hôpital, le décès était dû à la violence du choc. Il a souffert de plusieurs traumatismes, suivant les précisions signalées. « Une tentative de réanimation aurait été pratiquée à ce jeune élève dès son arrivée aux urgences, mais la mort ne l’a pas épargné », regrette un responsable du service de santé publique local.

Convoi

Outre cette perte en vie humaine, le véhicule a connu d’importants dégâts, notamment, sur les parties avant et latérales.

Ils étaient quatre bus à partir en convoi d’Ankazon-dandy. Après être passés par Ankazobe et s’approchant d’Andranofeno sud, l’un a raté un tournant, quitté la route et fait un tonneau pour se retrou-ver finalement sur le flanc. Heureusement, il a heurté un tronc d’arbre qui a amorti les coups et l’a immobilisé sur un terrain plat. Dans le cas contraire, les conséquences auraient encore été catastrophiques, suivant les témoignages des autres lycéens à bord des trois autres voitures.

Ces dernières ont dû s’arrêter pour porter secours aux victimes et les évacuer jusqu’à l’hôpital, non loin du lieu de l’accident. « Les responsables de l’établissement et les parents de ces lycéens ont immédiatement été informés. Le voyage d’études a été interrompu », souligne la gendarmerie venue sur place pour le constat.