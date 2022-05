Un projet, un prêt, Finfrog

Lorsque nous voulons commencer un projet notre premier souci se résume comment financer le projet ? Le financement d’un projet reste toujours la grande question lorsque nous voulons commencer un projet qui nous tiens à cœur. Pourtant la réponse qui nous vient à l’esprit lorsque nous voulons financer un projet est soit économiser et espérer réunir la somme voulue à temps ou bien avoir recours à un prêt.

Actuellement avec Finfrog, on peut souscrire un emprunt à tout moment pour facilement financer un projet. La particularité de Finfrog est de facilité l’accès à un prêt personnel. Cette offre se résume à faciliter le financement d’un projet personnel tel que la célébration d’un évènement familial ou des travaux ou encore vos voyages. Les prêts allant de 200 à 75 000 euros pourront vous permettre de faire financer vos projets hormis un achat d’un bien immobilier. L’avantage de ce prêt est que le temps de remboursement peut être fixer de 2 mois à 7ans. Cela dépendra entièrement du contrat entre l’emprunteur et l’organisme prêteur. Les remboursements mensuels seront composés du capital à rembourser, de frais et les intérêts associé au frais de dossier ou autre dépense utile à la mise en place du contrat du prêt. En avantage les intérêts seront fixes à ceux mentionner dans le contrat jusqu’à l’échéance du prêt.

On peut remarquer 2 caractéristiques du prêt personnel selon l’usage de personnes qui y demande accès. La première est le prêt personnel affecté ce qui autorise l’emprunteur réaliser son projet défini au préalable à la souscription du prêt. Mais ce prêt ci n’est utilisable que pour la réalisation du projet mentionné dans le contrat de prêt tel que les voyages, mariage, etc. le prêt personnel non affecté quant à lui servira à l’emprunteur de réaliser son projet sans avoir à le mentionner lors de la souscription à l’offre. La seule chose qui lui sera demandé en retour est une pièce justificative de l’utilisation du prêt.

Un prêt personnel, comment ça marche ?

Pour pouvoir souscrire à cette offre il faut d'abord déterminer l'organisme prêteur qui peut être une banque une agence de micro crédit. Ensuite remplir les paperasses nécessaires et attendre une réponse positive de leur part. Souscrire au prêt personnel en ligne est en plus rapide. Vous aurez une réponse au moins de 24h. La démarche en ligne est plus rapide, il y a moins de démarche et ne nécessite pas de pièce justificative.