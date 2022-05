Coopération parlementaire – Les Sénats français et malgache renforcent leur collaboration

Une délégation de cinq sénateurs français est de passage au pays, avec pour mission d’explorer les moyens de renforcer la coopération parlementaire bilatérale, dans le cadre du groupe d’amitié France-Madagascar au sein du Sénat français. Ils sont venus hier au palais d’Anosikely, rendre visite au président du Sénat Herimanana Razafimahefa.

La délégation est conduite par la présidente du groupe d’amitié France-Madagascar au sein du Sénat français, Dindar Nassimah, et comprend respectivement Patrick Chaize (vice-président du groupe d’amitié), Vivette Lopez (secrétaire du groupe), Mohamed Thani Soilihi (secrétaire), Bernard Jomier (membre) et Marie-Agnès Mouton (secrétaire exécutif).

Comme le Sénat de Madagascar, le Sénat de France assure aussi la fonction de représentativité des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD). Dindar Nassimah a ainsi soutenu que la proximité avec la population se trouve au cœur de leurs préoccupations. Lors des discussions entre les deux parties, les visiteurs ont exprimé leur volonté de renforcer davantage la coopération entre les deux Parlements, notamment dans la lutte contre le changement climatique, la reforestation, la protection de la biodiversité, le sport, la santé, l’éducation en y associant la jeunesse malgache et la jeunesse française. Par ailleurs, la présidente du groupe a souligné l’importance de la coopération entre les communes françaises et celles malgaches, à travers entre autres des jumelages et des projets de partenariat. L’échange de savoir-faire entre les deux parties a également été discuté. Un échange qui pourrait se réaliser dans le domaine de l’artisanat qui, selon la délégation, est excellent à Madagascar.

En attendant, la présidente du groupe a saisi l’occasion de cette visite pour inviter au nom du président du Sénat français, Gérard Larcher, le président Herimanana Razafimahefa à effectuer une visite officielle au Sénat de France. Une invitation à laquelle le président du Sénat s’est déclaré très honoré et reconnaissant envers son homologue français.

Sur un autre plan des discussions, les deux parties ont réitéré la nécessité de raffermir également la coopération entre les îles voisines, à savoir Madagascar, Mayotte et La Réunion.