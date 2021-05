Secteur extractif – La filière or paralysée

Paralysie totale. Les acteurs de la filière or appellent au secours. Tout est bloqué depuis quelques semaines.

Rien ne va plus dans la filière or. Depuis l’affaire de trafic illicite de 73,5 kg d’or interceptés en Afrique du Sud suivi du prétendu non rapatriement de devises de quelques sociétés exportatrices, toute la filière est figée. Ce qui met en péril la vie d’un demi- million de personnes des petits chercheurs d’or dans les rivières aux exportateurs en passant par les acheteurs. Regroupés désormais au sein d’un syndicat, ils lancent un appel de détresse. « C’est une activité comme une autre. Elle fait vivre beaucoup de personnes. Nous sommes en règle vis à vis des dispositions légales et il faut comprendre qu’un exploitant de l’or n’est pas obligatoirement un trafiquant. » souligne un acteur du secteur privé de revenu depuis quelques mois.

C’est toutes les chaînes de valeur de l’exploitation aurifère qui est grippée. Les acteurs du secteur or trouvent injuste la décision de l’Etat de tout bloquer. « Nous encourageons l’Etat dans la chasse aux trafiquants mais il faut laisser travailler ceux qui sont en règle. Pourquoi on nous a laissé créer une société qui paie tous les impôts et taxes à l’Etat depuis des années et maintenant on nous empêche d’exercer notre activité » s’interroge un autre acteur qui se trouve dans l’embarras.

Pire, le cas des petits chercheurs d’or qui vivent au jour le jour est le plus grave. Personne ne vient plus acheter leurs produits.

Cours en baisse

Du coup , le cours de l’or est en baisse constante. « Dans certains endroits , on peut acheter le gramme pour 200000 ariary les petits chercheurs qui vendent par petite quantité sont obligés de vendre pour pouvoir manger ils se font carrément exploiter mais ils n’ont pas le choix» revèle un autre exploitant qui parle en connaissance de cause. Les trafiquants en profitent et constituent un stock en attendant la reprise des activités.

Même au niveau de la Banque centrale qui a acheté de l’or pour constituer un stock, tout est arrêté après l’achat d’une tonne d’or à quelques sociétés triées sur le volet. « On se demande comment peut-on augmenter cette réserve d’or si on ne laisse pas les opérateurs travailler ? » se demande le même acteur.

En attendant le déblocage de la filière, les acteurs déplorent la diabolisation faite autour de leurs activités et réitèrent qu’ils sont des opérateurs tout à fait comme les autres dans les autres secteurs d’activité qui font tourner l’économie. Ils craignent que les mesures prises par l’État aillent dans le sens de la monopolisation du secteur.