Santé – Un médecin vacciné contre la Covid-19 meurt

Les médecins sont en deuil. Le Dr Hasina Raherimandimby, médecin biologiste et enseignant à la faculté de Médecine de Fianarantsoa est décédé, le lendemain de sa vaccination contre la Covid-19.

Disparition brutale d’un jeune médecin à Fianarantsoa. Le Dr Hasina Raherimandimby meurt à l’âge de 45 ans, hier matin. La veille, il a reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus. « Il a décidé de faire le vaccin contre la Covid-19, comme ses collègues ainsi que deux cent autres personnes, au vaccinodrome de Fianarantsoa, le 19 mai. Il est décédé au service des urgences du centre hospitalier universitaire Tambohobe, hier vers 9 heures. », déclare le Dr Manitra Rakotoarivony, directeur de la Promotion de la Santé auprès du ministère de la Santé publique. Rien ne laissait présager sa mort. Le jour de sa vaccination, cet enseignant à la faculté de Médecine de Fianarantsoa, écrit « cela ressemble à une piqûre de moustique », pour commenter sa photo, sur le point de se faire vacciner, qu’il a publiée sur les réseaux sociaux, mercredi. D’autres sources affirment qu’il était en bonne santé après sa vaccination, et même hier matin, au réveil.

Le ministère de la Santé publique a dépêché des techniciens sur place, hier-même, pour effectuer des investigations sur la cause du décès de ce médecin biologiste.

Concidence

Leur mission sera de déterminer si le vaccin Covishield a été responsable de son décès ou non. « Nous ne savons pas s’il s’agit d’une coïncidence ou non. En tout cas, il avait déjà une maladie chronique », confie un ami du défunt.

Les symptômes grippaux intenses mais de courte durée et non graves, sont les effets secondaires reconnus comme les plus courants après l’injection du vaccin AstraZeneca/Covishield. Ailleurs, comme au Canada, en Europe, de « très rares cas de caillots sanguins, associés à de faibles concentrations de plaquettes » ont été constatés, après l’immunisation, avec « quelques cas de décès ». « Le risque de développer un « syndrome de thrombose-thrombocytopénie » (Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome – TTS) avec le vaccin Covishield est très faible, d’après les dernières données disponibles », déclarait l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), dans un communiqué de presse, le 16 avril.

Les effets secondaires ont créé beaucoup de réticence à Madagascar. Le nombre de personnes qui se sont inscrites à la vaccination est faible. Même des professionnels de santé hésitent. Le décès de ce médecin, au lendemain de sa vaccination contre le coronavirus, risque de diminuer l’enthousiasme des autres personnes. Pour l’OMS, « les bénéfices des vaccins sont supérieurs aux risques».