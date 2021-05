Gouvernorat Boeny – Nouvelle direction de l’information et protection civile

L’organigramme selon la décision annexe du 10 mars 2021, a été inspiré de l’organigramme type proposé par le Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation. Mais une modification a été apportée.

« L’organigramme a subi une modification pour le développement de la région. L’innovation est la création de la Direction de l’Information et de la Protection civile (DIPC). La Direction des Infrastructures vient également d’être créée. Normalement les infrastructures sont inclues au sein de la Direction du développement régional (DDR) », a expliqué le Directeur de la DIPC, Colonel Vohason Mitovosoa, ex- gouverneur de la région Sofia.

Le service de la protection civile se focalise surtout sur la gestion des cataclysmes naturelles, les incendies ainsi que l’environnement et les cyclones. Tandis que le service de l’information se charge de la publicité dans les sites et de la communication de la région Boeny. « Notre but est de développer la région Boeny en mettant plus de visibilité à travers les publications et communications. Notre site est en instance mais prochainement le Gouvernorat Boeny aura sa page dans le web », a souligné le Directeur.

La Direction de l’administration générale et territoriale (DAGT) au sein de la région Boeny a été modifiée en Direction de l’administration générale et régionale (DAGR).

La Personne responsable des Marchés Publics (PRMP) est rattachée directement au Gouverneur avec le Directeur du cabinet et le Secrétaire particulier ainsi que la DIPC. Tandis que quatre directions sont sous la tutelle du secrétariat général.