Fanomezantsoa Lucien Ranarivelo – « La phase de diffusion à grande échelle du riz hybride est enclenchée »

Le riz hybride suppose qu’au moins deux variétés de semences sont présentes. Quelles sont les variétés que le MAEP entend déployer ?

Les variétés hybrides sont issues d’un croisement naturel entre deux variétés sélectionnées pour leurs caractéristiques agronomiques présentant des potentialités qui s’ajoutent grâce au phénomène d’hétérosis. La limite de cette technologie est la disparition de cet effet hétérosis multiplicateur de potentialité sur les descendants en deuxième génération. Ce qui oblige les producteurs à utiliser à chaque campagne la première génération issue du croisement, appelée aussi « génération F1 ».

Dans le cas des variétés de riz hybride utilisées à Madagascar, elles sont sélectionnées après plusieurs essais variétaux menés sur plusieurs campagnes et dans différents sites représentatifs des grandes zones agro-écologiques existantes à Madagascar.

Les essais indiqués comme probants par votre département parle d’un rendement d’au moins 7 tonnes comme réalisé du côté de Mahitsy sur la RN4. Quels sont les paramètres qui ont été tenus en compte pour cette réussite ?

Nous ne sommes plus dans la phase d’essais. Nous sommes dans la phase de diffusion à grande échelle de cette technologie. Et le ministère a adopté l’approche de « Champ Ecole Paysan ». Des producteurs volontaires cultivent la variété de riz hybride, conseillés et accompagnés par des techniciens du ministère. Les autres paysans voisins sont invités à visiter régulièrement la parcelle utilisée comme champ école, discutent entre eux et à la récolte, ils constatent ensemble le résultat obtenu. En effet, il n’y a pas de meilleure manière de convaincre que de constater de visu la différence. Et les résultats exceptionnels ne sont pas théoriques. La multiplication du rendement par trois fois est une réalité des producteurs de riz hybride et cela en l’espace d’une campagne.

Les semences de riz hybride sont encore à importer de la Chine. Est.il pourtant réaliste et réalisable d’en produire localement ?

Il est prévu de produire localement les semences et cela constitue un objectif à court terme du ministère. Les études techniques sur le développement d’une industrie semencière de riz hybride à Madagascar est dans sa phase finale. Notre objectif est de pouvoir produire annuellement 10.000 tonnes de semences de riz hybride à haute performance. Ce qui nous permettrait d’emblaver au minimum 300.000 ha de rizière. Et avec un rendement moyen de 8t/Ha, nous pouvons produire 2.400.000 tonnes de paddy, soit 1.560.000 tonnes de riz blanc. Le gain net par rapport au rendement moyen actuel de 3t/Ha de paddy est substantiel, et en riz blanc on pourrait atteindre 975.000 à 1.000.000 de tonnes de riz blanc additionnel. Et cela est possible avec ce grand projet de produire localement nos besoins en semences de riz hybride. Le projet de coopération triangulaire Sud – Sud impliquant la Chine, la FAO et Madagascar, a comme objectif la formation de nos techniciens en cette technologie.

Le riz hybride apparemment choisit des terrains spécifiques, notamment des hauts plateaux. N’est il pas favorable dans les autres régions ?

Le riz hybride est adapté à toutes les conditions agro écologiques et pédologiques de toutes les régions de notre pays. Et même cette technologie permet de mieux valoriser les meilleurs sols et bien rentabiliser l’utilisation des fertilisants. C’est une technologie recommandée aux producteurs d’un bon niveau adoptant déjà les itinéraires techniques améliorés, qui appliquent des fertilisants et dont la grande partie de leur production est destinée à approvisionner la chaîne d’approvisionnement en riz.

Comment atteindre l’autosuffisance rizicole tant prônée avec ce trop large éventail de semences et de techniques?

L’utilisation de la variété de Riz hybride est une option offerte aux producteurs. Toutes les autres options techniques sont aussi valables. Le ministère encourage l’utilisation de semences améliorées et l’adoption d’itinéraires techniques qui ont aussi fait leur preuve comme la technique SRI, le paquet technique PAPRIZ et bien d’autres. Les producteurs ont le choix et nous leur proposons une panoplie d’itinéraires techniques en fonction d’autres facteurs tels que les conditions de maîtrise d’eau, de disponibilité au niveau local de revendeurs d’intrants, de préfinancement de la campagne. Mais l’important pour nous est de permettre aux producteurs de vouloir améliorer leur productivité et de pouvoir les accompagner dans leur engagement de contribuer à l’atteinte de l’autosuffisance rizicole qui sera la fierté pour notre pays et pour nous tous.

Quel est ou quels sont les blocages qui empêche(nt) le pays d’atteindre cette autosuffisance, contraignant le ministère du Commerce à importer près de 300 000 t de riz chaque année ?

Nous nous trouvons dans une situation où nous sommes « presque » autosuffisants. Malheureusement, la croissance annuelle de la production rizicole est encore en-deçà de notre croissance démographique. Les solutions ne sont pas nombreuses : il faut d’abord augmenter de manière conséquente les superficies cultivées en riz, notamment les périmètres irrigués et la superficie de riziculture pluviale, d’où l’objectif d’atteindre 100.000 Ha additionnels, et il faut aussi appuyer les producteurs à améliorer leur productivité. La stratégie du ministère est basée sur ces deux axes.