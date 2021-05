Eclairage public – La ville de Toliara s’illumine

Fini l’insécurité et l’obscurité dans la ville de Toliara, à la tombée de la nuit. L’Enelec, filiale de Groupe Filatex et producteur d’énergie présent dans la région d’Atsimo Andrefana, a fait don de deux cent lampes à sodium à haute pression, à la commue urbaine de Toliara. Ces appareils d’éclairage devront assurer la sécurité dans cette grande ville du Sud. L’insécurité sévissait dans cette ville, car les lampes de plusieurs poteaux ne sont plus fonctionnelles. L’obscurité générait, également, de l’inconfort au quotidien. En plus de la sécurité, ces lampes vont participer, en même temps, au développement de la commune.

C’est la deuxième fois qu’Enelec fait don d’appareils d’éclairage public à la commune urbaine de Toliara. En mai 2020, elle y a déjà installé vingt lampadaires solaires. Cette action s’inscrit dans les engagements de Groupe Filatex, de contribuer au développement durable de Madagascar, ville par ville, région par région.