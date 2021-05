Concours d’éloquence – Havoria convie les jeunes à promouvoir l’accès à l’information

Un concours inédit, sur fond d’engagement social le tout en affichant grandement les valeurs de l’art oratoire. C’est ce que la plateforme Havoria propose aux jeunes engagés de découvrir au cours de ce mois de mai.

FÉDÉRATEUR autour d’une cause commune, à savoir la promotion des lois autour de l’accès à l’information. C’est ainsi avec comme objectif principal de mettre en pratique l’exercice de la parole et de la diction par des jeunes désireux de disserter et de s’exprimer sur un sujet donné, qu’un concours d’éloquence exclusif s’ouvre à nous.

Initié par la plateforme d’échanges et de découvertes Havoria, réputée également comme un séminaire de la société civile malgache, ce concours vise particulièrement à mettre en avant le talent, la verve et l’éloquence de la jeunesse malgache.

Promouvant ainsi leurs idées, mais aussi leurs revendications quant aux diverses difficultés à pouvoir aisément avoir accès à l’information dans un pays comme Madagascar, tous ceux qui son t âgés de moins de 35 ans sont invités se mettre en scène à travers cette thématique le temps d’une vidéo.

Que ce soit en chanson, en slam, en poésie ou toutes formes de manifestations représentatives de la culture de chaque région, chaque participant doit surtout exposer les messages clés de leur plaidoyer dans une vidéo d’une durée de cinq minutes. Le tout doit être en malgache ou en français et envoyé en message privé sur la page facebook de Havoria avant ce 21 mai à 15h avec l’intitulé de la vidéo et vos coordonnées.

« Grâce et technicité »

La participation des jeunes femmes sont vivement conseillés tout au long de ce concours, tant l’engagement de la gent féminine dans un contexte social comme celui de la Grande île se doit d’être continuellement promu.

Chacun à leur manière, les concurrents se doivent cependant tous de connaître et bien maîtriser le sujet à fond. Le fait est qu’au-delà de l’éloquence en soit, parler, c’est d’abord avoir quelque chose à dire. Il faudra par la suit bien savoir structurer son discours ou sa présentation, tout en sachant capter l’attention de son auditoire même si cela sera présenter à travers une vidéo. L’un des détails les plus importants également étant de savoir apporter de l’authenticité et de l’originalité dans sa présentation, que cela soit bien représentatif de votre personne, mais surtout de votre idéologie.

Enfin, que ce soit à travers un chant, un slam ou une poésie, il importe évidemment de maîtriser sa posture, sa respiration, voire même ses silences. À travers la sélection, chaque vidéo publiée sur la page de Havoria sera jugé par un jury d’exception, mais aussi grâce à chaque nombre de « J’aime » récolté. Les cinq meilleures vidéos seront par la suite passeront également aussi face au jury, pour une seconde étape.

Le 28 mai à 14h30, les finalistes auront à faire des prestations en direct.