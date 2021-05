Bilan covid-19 – Une légère augmentation des nouveaux cas

Le bilan épidémiologique du 19 mai a indiqué cent trente-quatre nouveaux cas positifs au coronavirus. Les nouveaux cas ont été détectés à partir de quatre cent-soixante-et-onze prélèvements. Contrairement au bilan annoncé, avant-hier. Six personnes ont succombé à la maladie. Le nombre de cas positifs connaît une légère augmentation puisque le bilan journalier du 18 mai est de cinquante-neuf.

Analamanga détient le plus grand nombre d avec quatre-vingt-dix-huit cas, avec deux décès. Antananarivo renivohitra enregistre soixante nouveaux cas. Huit dans le district d’Ambohidratrimo, dix-sept dans Antananarivo Atsimondrano, douze dans Antananarivo Avaradrano et un dans le district de Manjakandriana. Dans la région Atsinanana, un nouveau cas a été enregistré et deux personnes ont succombé.

Dans la région Diana, trois nouveaux cas ont été répertoriés, mais aucun décès. Pour la région Alaotra Mangoro, dix nouveaux cas ont été enregistrés. Aucun nouveau cas n’a été enregistré pour la région Vakinakaratra. Dans certaines régions, les nouveaux cas ont diminué tandis que d’autres n’enregistrent même pas de personnes positives. Pour la région Atsimo Andrefana, deux nouveaux cas ont été pris en compte. Pour la région Vatovavy Fitovinany un nouveau cas, pour la région Menabe, trois cas positifs ont été testés. Pour la région Analanjirofo, aucun nouveau cas n’a été détecté. Pour la région Androy, huit nouveaux cas ont été comptabilisés dans le bilan. Aucune personne n’a succombé à cette maladie dans cette région.

Vigilance

Mille cinquante-une personnes sont en traitement actuellement. Les cas graves affichent une hausse avec deux cent cinquante-six cas graves. Les professionnels de santé recommandent la vigilance surtout que le taux de positivité est de 28,45%. « Il est important de respecter les gestes barrières. Le port de masque et toutes mesures de protection nécessaires. On n’est pas encore tiré d’affaire pour l’instant malgré une nette amélioration des chiffres afférents », explique un médecin joint au téléphone, hier.

Le nombre de personnes guéries a quant à elle augmenté. Le bilan du 19 mai répertorie deux cent trente six guérisons. Dans les différentes régions, nombreuses personnes se sont rétablies, à l’exemple de la région Analamanga qui enregistre cent quatre-vingt-trois guérisons. Deux personnes ont été guéries dans la région Atsinanana. Pour la région Bongolava, quatre personnes ont trouvé la guérison. Quatre personnes se sont remises pour la région Vakinakaratra. La région Atsimo Andrefana enregistre six cas de guérison.