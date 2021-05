Barea – Rayan signe au Los Angeles Galaxy

Direction la Californie. Rayan Raveloson a décidé de rejoindre la Major League Soccer. « Heureux de vous annoncer ma signature au Los Angeles Galaxy », a-t-il posté sur les réseaux sociaux, hier soir. Il retrouvera aux États-Unis son coéquipier en sélection, Romain Métanire, qui évolue au Minnesota United.

Le joueur de vingt-quatre ans a signé un contrat de trois ans. Son bail est agrémenté d’une année supplémentaire en option. Il était en fin de contrat avec l’Estac, en France. Avec les Troyens, il a réalisé une saison magnifique en Ligue 2. Un exercice auréolé d’une couronne nationale en D2 et d’une montée en D1. L’international Mal­gache a grandement contribué à cette ascension au sein de l’élite grâce à sa polyvalence. Il est tout à fait logique que d’autres équipes s’intéressent à lui. Ces derniers jours justement, l’intérêt du Los Angeles Galaxy se faisait de plus en plus pressant. Aujourd’hui, c’est désormais officiel, Rayan va intégrer l’ancien club de David Beck­ham et de Zlatan Ibrahimovic

Les dirigeants du LA Galaxy sont ravis de l’arrivée du jeune Barea. « Rayan est un milieu de terrain talentueux, jeune et polyvalent, qui a joué un rôle clé dans la conduite de son équipe vers un titre en France cette saison. Nous pensons qu’il apporte une expérience et des compétences précieuses à notre milieu de terrain et qu’il sera un ajout positif », a déclaré à son propos le directeur général du LA Galaxy, Dennis te Kloese.

Né à Anosibe Ifanja avant de rallier la France, Rayan a commencé sa carrière professionnelle en 2014 avec le Tours FC. Il a signé à l’Estac en 2018. Au terme de la saison 2020/2021, il a terminé avec un bilan de 35 matches joués sur 38, un but et deux passes décisives. Son apport s’est essentiellement traduit par sa capacité à occuper plusieurs postes. Il sort par la grande porte. Et il se lance maintenant un nouveau défi chez l’actuel deuxième de la conférence Ouest en MLS.