Situation carcérale – Infractions mineures à requalifier

La surpopulation carcérale est due en partie à une incarcération suite à une infrac­tion mineure. Revisiter cette pratique réduirait ce problème de surpopulation.

La requalification des infractions mineures serait un moyen pour réduire la population carcérale. C’est ce qui a été martelé lors de la signature de la convention entre l’Organisa­tion Internationale de la Franco­phonie (OIF) et l’Action Chrétienne pour l’Abolition de la torture (ACAT) hier, à Antaninarenina. Requalifier les infractions mineures pouvant aller jusqu’à la dépénalisation des infractions qui ont entrainé une détention préventive, a également été au centre des débats. « Le cas que j’ai vu étant que la détention pouvait aller jusqu’à cinq ans pour une infraction mineure, notre suggestion se tourne vers les travaux d’intérêt général au lieu d’une peine d’emprisonnement, dans ce cas là », indique Mamihaja Raheri­miarantsoa, coordonateur national du projet sur la détention préventive.

Outrepassant les délais légaux, les procédures ne sont pas respectées « D’après notre constatation, certains détenus ont été là puisqu’ils ont commis une infraction mineure. La plupart des cas doivent passer en jugement mais attendent des mois voire des années, avant que les procédures ne soient entamées », ajoute-t-elle.

Problèmes de réinsertion

Les femmes et les mineures sont les plus vulnérables dans cette situation puisque, comme la personne a été détenue pour un long moment, après sa détention lorsqu’elle est innocentée, ce serait difficile pour cette dernière de réintégrer la vie socioprofessionnelle. Pour le mois de mai, plus de quatre mille personnes sont détenues dont 34 % seulement ont été jugées. La surpopulation carcérale est la première conséquence de la détention abusive.

« Certains points ont été discutés et ont attiré notre attention pour en faire un plaidoyer. Le problème est que certaines femmes détenues connaissent des problèmes de réinsertion puisqu’elles ont été détenues depuis un certain moment. Certaines sont, dans la majeure partie des cas, rejetées par leur famille, leurs proches et même la société », enchaine le coordonateur.

Des actions ont été engagées. « Nos actions se focalisent sur le renforcement des plaidoyers au niveau des instances concernées. Les actions menées ont pour but d’accélérer les procédures visant à juger les prévenus dans les délais légaux puisque la prévention est l’affaire de tous », affirme le Président de l’ACAT. La détention préventive est une pratique courante dans le pays. Il y a quelque temps, l’Amnesty international a tiré la sonnette d’alarme en ce qui concerne la situation dans le pays.