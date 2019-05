Nations Unies – La Réunion défend ses origines africaines

Aline Murin Hoarau, conseillère régionale déléguée au Patrimoine et aux grands chantiers, a représenté La Réunion au forum international des Nations unies sur les personnes d’ascendance africaine.

C’est la première participation de cette délégation de l’île de La Réunion à ce forum international concernant les personnes d’ascendance africaine. La collectivité régionale que j’ai représentée marque sa présence au sein de cette instance internationale (le Haut Commissariat aux droits de l’Homme).

Cette délégation réunionnaise s’est exprimée au nom des ancêtres courageux, bafoués, opprimés. Elle se veut même rassembleuse pour que cette prise de conscience collective partage notre histoire si riche qui doit à la fois être écrite dans les livres et gravée dans la pierre. Que ces pages d’histoire communes avec le

bassin de l’océan Indien continuent à être transmises aux jeunes générations fières et conscientes de leurs racines africaines, racines qui tracent leur identité créole et font d’eux des fils et des filles de l’Océan Indien.

Reconnaissance

Mettre une gerbe comme faire des longs discours dans les salons ne suffisent plus.

Nous avons plaidé pour une forte reconnaissance de notre histoire pour qu’elle soit partagée avec les pays du monde entier mais aussi avec ceux du Bassin de

l’océan Indien, pour que notre patrimoine, celui notamment du dominé soit sauvegardé, protégé, valorisé et cesse d’être massacré sous le poids des

tractopelles.

Nous sommes 300 millions d’Afro-descendants dans le monde qui avons été arrachés à la terre africaine par la traite négrière, et une grande partie de ces

300 millions porte encore les séquelles de cette traite négrière dans leur vie de tous les jours. « Quand le passé est bien étudié, on fait toujours un grand bond en avant ».

L’île de La Réunion ne doit plus être évincée des projets, actions et réflexions d’envergure nationale et internationale concernant ces sujets. La Réunion se doit aussi être en droit d’affirmer sa volonté d’actions et de promotion des actions de ce forum dans le bassin de l’océan Indien.

Durant ce forum, nous avons souligné notre force de propositions mais également, avons sollicité l’aide internationale pour avancer, travailler avec tous les pays présents dans la défense et la reconnaissance des personnes d’ascendance africaine, composantes majeures de la société réunionnaise.

Nous sommes restés trop longtemps silencieux et invisibles dans ces réunions, ces échanges nationaux et internationaux. Désormais, des grands rendez- vous nous attendent pour faire valoir notre visibilité sur tous les sujets dans la défense des droits des Afro-descendants.

